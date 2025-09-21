Ballesol Valencia, referentes en el tratamiento del alzhéimer en sus residencias

Suplementos Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:11 Compartir

«Un nuevo paso en la lucha contra el Alzheimer» « Un método japonés basado en tres preguntas para identificar precozmente la enfermedad» o «Las señales definitivas para identificar el Alzheimer». A diario leemos y escuchamos hipótesis y supuestos que dejan en el olvido lo más importante: «Cómo cuidar» a las más de 800.000 personas que sufren Alzheimer en España.

Una de las compañías más dedicadas y sensibles ante esta realidad son las residencias de mayoresBallesol. Aquí diariamente se investiga sobre cualquier tipo de demencia con todo tipo de profesionales. Colaboran en estudios e informes. Apoyan iniciativas y proyectos… pero sobre todo, cuidan. Hablan desde sus cinco residencias de ancianos en Valencia (Patacona, Gobernador Viejo, Serrería, Burjassot y Valterna) «Es vital asegurar un entorno seguro y confortante, fomentar la actividad física, las terapias y la estimulación cognitiva, la alimentación…» Sus directoras se adelantan a los acontecimientos. «No hay que esperar. Las residencias alzheimer son los mejores espacios para prevenir y dar una respuesta profesional, con un enfoque apreciativo que permita al residente y la familia aprovechar las capacidades y potencialidades de la persona»

Ampliar Ballesol Gobernador Viejo, trato familiar y servicios personalizados, con una atención integral e individualizada

Ser visibles

La experiencia que transmiten los profesionales de las residencias de Ballesol Valterna, Burjassot, Serrería, Patacona y Gobernador Viejo es que la enfermedad de Alzheimer supone el reverso de lo que la sociedad tiene como valores relacionados con la pérdida de la autonomía, la capacidad de comunicación o la pérdida de manejo de la información «Todo ello se traduce en vulnerabilidad y fragilidad», por eso creen necesario «hacer visibles» a las personas con demencia avanzada, potenciando el respeto y el reconocimiento de su dignidad.

La propuesta diferencial de estas cinco residencias de mayores en Valencia está en la respuesta a las necesidades de los residentes con demencias avanzadas mediante la potenciación de las áreas cognitiva, emocional y relacional. Facilitando la realización de las actividades de la vida diaria mediante la estimulación visual, creando un espacio positivo y agradable para el residente, su familia y los propios trabajadores. Los cinco centros se apoyan en el uso de la musicoterapia para «mejorar las capacidades conservadas y/o rehabilitar las funciones alteradas con el fin de alcanzar una mayor integración global de la persona tanto consigo misma como con el entorno que la rodea», aseguran desde Ballesol. Otro de los proyectos que mejor aceptación tiene aquí es el Método Montessori, programa diario de estimulación para Personas con Demencia que proporciona a las personas con deterioro cognitivo grave tareas que les permitan mantener o mejorar las habilidades necesarias para la realización de Actividades de la Vida Diaria.

Ampliar Ballesol Serrería se compromete a ofrecer un servicio de calidad óptima

Con esta propuesta Ballesol es referente en el tratamiento de cualquier demencia por conseguir que:

-Convertir la residencia en un hogar en el que disponer de los muebles y la decoración que ha marcado la historia de vida del residente.

-Que la figura más importante de este modelo sea el profesional de referencia

-La apuesta y el convencimiento del fomento de las relaciones sociales con las personas que conviven en el centro. Que se sienta integrado, protagonista de su proceso de envejecimiento.

-Que el espacio de vida en la residencia se pueda compartir con su familia y amigos. Algo esencial en este proceso de la enfermedad.

Ampliar Ballesol Valterna, estrategicamente ubicada en Paterna

Cinco residencias de mayores en Valencia con Sala Snoezelen

Los 5 centros de Ballesol en Valencia cuentan con Sala Snoezelen, un espacio multisensorial diseñado para la estimulación y la relajación de los residentes.

Este entorno combina luces, sonidos, aromas y texturas para crear experiencias que:

-Reducen la ansiedad y el estrés.

-Mejoran la comunicación y la interacción.

-Favorecen el bienestar emocional.

-Están especialmente indicadas para personas con Alzhéimer en fases avanzadas y otros tipos de demencia.

Gracias a esta metodología, Ballesol ofrece a cada residente una herramienta terapéutica que marca la diferencia en su día a día.

Ampliar Ballesol Patacona, la residencia que te mereces

NeuronUp: estimulación cognitiva en tres centros Ballesol Valencia

Además, tres de sus residencias en Valencia disponen del programa NeuronUp, una plataforma digital de rehabilitación cognitiva que permite trabajar:

-Memoria.

-Atención y concentración.

-Lenguaje.

-Funciones ejecutivas.

-Habilidades sociales y de la vida diaria.

Con este recurso innovador, Ballesol consigue ralentizar el deterioro cognitivo, favorecer la autonomía y mejorar la calidad de vida de cada residente.

NeuronUp representa un hecho diferencial en el cuidado de personas con deterioro cognitivo, ya que permite personalizar las actividades según el nivel de cada usuario y realizar un seguimiento continuo de sus avances.

Ballesol Valencia: innovación y cuidado de calidad

Ballesol combina la atención médica y asistencial con programas pioneros que sitúan a sus centros en un referente en el cuidado especializado, todo ello junto a un equipo de profesionales comprometidos con ofrecer la mejor calidad de vida.

Quienes buscan un centro completo con servicios diferenciales y pensado para cuidar tanto a las personas como a sus familias, encuentran en Ballesol la confianza que necesitan, reforzando su lema 'Nosotros: nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos'.

