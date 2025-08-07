El aviso de Ángel Gaitán sobre la nueva normativa europea que afectaría a las ITV: «Miles y miles de coches...» El experto en automoción lanza una advertencia sobre el cambio que podría entrar en vigor en un futuro reciente

El ámbito de la automoción es un tema complejo y candente que afecta a millones de ciudadanos, que practicamente a diario cogen su vehículo para desplazarse a lo largo y ancho de la geografía nacional. Para arrojar algo de luz sobre las dudas que puedan surgir sobre estos términos está Ángel Gaitán, un popular mecánico que se ha hecho conocido por publicar vídeos virales meramente profesionales en los que lanza una serie de consejos.

Precisamente el mecánico ha publicado un vídeo tras volver de su viaje a Japón en el que se le puede ver visiblemente molesto ante las críticas recibidas por un post anterior donde hablaba sobre la contaminación de los vehículos y las consecuencias que podría tener la desactivación de los sistemas anticontaminación: «No os enteráis de nada».

Y es que algunos usuarios le acusaron de haberse «vendido» por promocionar un producto y hablar de los problemas que vendrán por las normativas anticontaminación y de cómo prepararse para ello.

De esta forma, el experto ha querido aclarar lo sucedido llamando a Rafa de Centralauto, una empresa colaboradora con el Gobierno y pionera en la instalación de medidores de emisiones de partículas en coches. Según Gaitán, la política de no contaminación agresiva que se está promoviendo en Europa afecta directamente a los coches con sistemas de AdBlue y otros sistemas anticontaminación.

Algunos países de Europa como Países Bajos, Bélgica, u Alemania están implementando en los últimos años medidas para detectar las partículas contaminantes de los vehículos, con el objetivo de reducir la polución del aire. Entre estas medidas, una de las más relevantes es controlar la contaminación de los vehículos.

Con este cóctel de medidas, es inevitable que no haya un impacto en la Inspección Técnica de Vehículos, conocida popularmente como ITV, donde los coches acuden cada cierto tiempo a verificar que está todo en orden para poder seguir circulando. Desafortunadamente los requisitos podrían cambiar en unos años para algunos de ellos por culpa de las emisiones de partículas, incluso si cumplen con la normativa Euro 5 y Euro 6.

Centralauto ha realizado pruebas piloto en España enfocadas en esta materia y los resultados han sido preocupantes. Según Gaitán, entre el 10 y el 12% de los coches podrían ser rechazados en la ITV debido a la excesiva contaminación que generan.

El problema está especialmente relacionado a los coches que han desactivado sus sistemas anticontaminación, como el AdBlue o la válvula EGR. Algunos talleres llevan a cabo esta práctica para que el propietario del vehículo pueda ahorrar costes de mantenimiento. No obstante, este tipo de práctica pueden resultar contraproducente cuando sea necesario reactivarlos para cumplir con la nueva normativa europea.

Gaitán ha explicado que los precios de reactivación pueden oscilar entre «los 1.000 hasta los 8.000 euros, dependiendo de la gravedad del problema». «Esto significaría miles y miles de coches que no van a pasar la ITV», ha advertido.

El mecánico ha insistido en que su mensaje no era un intento de promocionar un producto, sino más bien de informar sobre una realidad que puede afectar a los conductores en el futuro cercano. El caso pone de relieve una vez más el complejo mundo de la regulación anticontaminación, la falta de conciencia sobre los costos futuros de ciertas prácticas y la importancia de estar bien informado antes de realizar cualquier tipo de modificación en nuestros vehículos.

