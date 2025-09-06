Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional deja el primer premio en dos ciudades clave en la Historia de España

El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias

En EE UU, España, México y otros países, esta práctica ha hallado en las redes un escaparate sin precedentes

Rochelle de Oro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:00

La maternidad subrogada, un tema médico y ético que antes era discutido en círculos especializados, se presenta actualmente en las redes sociales como una experiencia ... personal, emocional y hasta aspiracional. Gestantes y agencias de maternidad subrogada comparten contenido idealizando esta práctica, dividiendo la conversación pública entre la empatía y la controversia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  2. 2 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  6. 6

    El hito arquitectónico que le faltaba a Valencia
  7. 7 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  8. 8 Una tromba marina sobrecoge El Perellonet
  9. 9 Aemet anuncia un fin de semana con temperaturas inestables, chubascos y posibles tormentas en la Comunitat Valenciana
  10. 10 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias

El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias