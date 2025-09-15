Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desboca mañana martes y una hora se pagará a 200 €/MWh
Arturo Pérez-Reverte en una imagen de archivo. Belén Díaz

Arturo Pérez-Reverte, contundente sobre el boicot a la Vuelta España: «Tengo curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo»

El escritor no ha dudado en señalar a varias figuras del Gobierno

A. Pedroche

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:55

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores más famosos de nuestro país. Es el autor de obras tan reconocidas como 'El capitán Alatriste', 'El club Dumas', 'La reina del sur' o La piel del tambor'. Sin embargo, también es conocido por no morderse la lengua. Es una persona con muchas experiencias vitales dado a su etapa como reportero de guerra y además es muy culto. Recientemente, el murciano ha dado su opinión acerca de las protestas contra Israel y los incidentes ocurridos en Madrid durante La Vuelta a España.

Lo ha hecho mediante su perfil en X (antes Twitter). «Hay días en que uno tiene la impresión de ir a bordo de un autobús de suicidas», ha empezado su mensaje. En su publicación, Arturo Pérez Reverte ha criticado a los dirigentes del PSOE,incluido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha mostrado su apoyo a las protestas. «Un presidente de España que boicotea la Vuelta a España. Un delegado del Gobierno en Madrid que celebra que les partan la cara a veinte de sus policías. Un ministro del Interior que desaparece en cuanto surge un problema», ha comentado.

Reverte también se ha acordado del Partido Popular en su mensaje en las redes sociales: «Una oposición paralizada como un conejo ante los faros de un automóvil, recibiendo bofetadas y tartas en la cara como un payaso de circo». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno por su postura: «No puede estar al frente del Gobierno un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas».

Por último, también ha criticado el nivel de la clase política española en general: «A bordo de ese autobús lleno de suicidas habría gritado hace años: '¡Paren, que me bajo!'. Ahora, sin embargo, lo que tengo es curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo por el acantilado».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 El autor material del tiroteo de Alfafar se entrega en la Comandancia
  6. 6

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  7. 7 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  8. 8

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
  9. 9 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  10. 10

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Arturo Pérez-Reverte, contundente sobre el boicot a la Vuelta España: «Tengo curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo»

Arturo Pérez-Reverte, contundente sobre el boicot a la Vuelta España: «Tengo curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo»