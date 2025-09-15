Arturo Pérez-Reverte, contundente sobre el boicot a la Vuelta España: «Tengo curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo» El escritor no ha dudado en señalar a varias figuras del Gobierno

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores más famosos de nuestro país. Es el autor de obras tan reconocidas como 'El capitán Alatriste', 'El club Dumas', 'La reina del sur' o La piel del tambor'. Sin embargo, también es conocido por no morderse la lengua. Es una persona con muchas experiencias vitales dado a su etapa como reportero de guerra y además es muy culto. Recientemente, el murciano ha dado su opinión acerca de las protestas contra Israel y los incidentes ocurridos en Madrid durante La Vuelta a España.

Lo ha hecho mediante su perfil en X (antes Twitter). «Hay días en que uno tiene la impresión de ir a bordo de un autobús de suicidas», ha empezado su mensaje. En su publicación, Arturo Pérez Reverte ha criticado a los dirigentes del PSOE,incluido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha mostrado su apoyo a las protestas. «Un presidente de España que boicotea la Vuelta a España. Un delegado del Gobierno en Madrid que celebra que les partan la cara a veinte de sus policías. Un ministro del Interior que desaparece en cuanto surge un problema», ha comentado.

Hay días en que uno tiene la impresión de ir a bordo de un autobús de suicidas. Un presidente de España que boicotea la Vuelta a España. Un delegado del Gobierno en Madrid que celebra que les partan la cara a veinte de sus policías. Un ministro del Interior que desaparece en… — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 15, 2025

Reverte también se ha acordado del Partido Popular en su mensaje en las redes sociales: «Una oposición paralizada como un conejo ante los faros de un automóvil, recibiendo bofetadas y tartas en la cara como un payaso de circo». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno por su postura: «No puede estar al frente del Gobierno un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas».

Por último, también ha criticado el nivel de la clase política española en general: «A bordo de ese autobús lleno de suicidas habría gritado hace años: '¡Paren, que me bajo!'. Ahora, sin embargo, lo que tengo es curiosidad por ver qué ocurre cuando todos nos vayamos al carajo por el acantilado».