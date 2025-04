Arruinados por el sueño futbolístico de su hijo: una familia borra 188.000 euros de deuda

Suplementos Viernes, 25 de abril 2025, 01:17 Compartir

A veces, incluso los planes mejor trazados se desmoronan sin previo aviso. Esa es la historia de una familia, que, como tantas otras, confiaron en su futuro, en su capacidad de superar las dificultades. Pero no contaban con lo inesperado: un sueño compartido que, con el tiempo, se transformó en una carga imposible de sostener por culpa de las deudas.

Todo comenzó con una decisión llena de buenas intenciones: invertir en el futuro deportivo de su hijo. Un proyecto que los llevó a solicitar varios préstamos para financiar viajes, estancias y manutención en lugares alejados de su hogar. El objetivo era claro: ofrecerle una oportunidad única en el deporte que tanto amaba. Pero entonces llegó la pandemia, y con ella, un giro inesperado que lo cambió todo.

El negocio familiar tuvo que cerrar, perdieron sus empleos y la salud de uno de los miembros se deterioró gravemente. La deuda creció sin freno, como una bola de nieve, hasta alcanzar los 188.000 euros, una cifra inasumible. El futuro se desvanecía bajo el peso de las deudas. «No podíamos más. Estábamos atrapados, sin ver salida. Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad hemos podido empezar de nuevo sin esa mochila que nos quitaba el sueño cada noche. Nunca imaginamos que podríamos dejar atrás los 188.000 euros de deuda», comenta uno de los miembros de la familia.

Este ejemplo evidencia la importancia de buscar ayuda profesional cuando la situación se vuelve incontrolable. La historia de esta familia cambió por completo gracias a un recurso legal que es desconocido para muchos, pero que, en situaciones extremas y cumpliendo ciertos requisitos, puede ofrecer un verdadero nuevo comienzo: la Ley de Segunda Oportunidad.

Valencia Sin Deuda, marca de Sin Deuda Group, está especializada en la cancelación de deudas mediante la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. «Como en el caso de esta familia, son muchas las personas que, de forma imprevista, dejan de disponer de ingresos estables o tienen que hacer frente a gastos sobrevenidos que comprometen su economía. La salida fácil suele ser recurrir a créditos rápidos u otras formas de financiación que parecen una solución en el momento pero que conllevan una serie de compromisos e intereses que pueden arrastrar al afectado a una espiral de deuda insalvable», explica el abogado experto de Valencia Sin Deuda, Samuel Díaz.

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad no es automático: hay que cumplir una serie de condiciones. La más importante es demostrar que la persona no ha actuado con mala intención, sino que ha llegado a la situación de insolvencia por causas que no pudo evitar, es decir, haber actuado de buena fe. Antes de solicitar la exoneración de deudas ante un juez, se debe intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Si no se alcanza un acuerdo o los acreedores no están dispuestos a negociar, se puede proceder con el concurso de persona física y solicitar la cancelación mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

«Una parte fundamental del proceso de recuperación económica es aprender a planificar. Establecer objetivos claros permite tomar decisiones con mayor perspectiva y evitar caer en soluciones que solo aportan alivio momentáneo», señalan desde Valencia Sin Deuda. Con más de 64 millones de euros en deudas canceladas en toda España, Sin Deuda Group acompaña a cada cliente desde el primer análisis hasta la resolución final del procedimiento, brindando el asesoramiento necesario para transformar una situación límite en un nuevo comienzo.

«Es importante entender que este mecanismo legal no solo sirve para cancelar deudas, sino también para que las personas recuperen su estabilidad, su confianza y puedan volver a empezar, tanto a nivel financiero como personal», señala Samuel Díaz, abogado de Valencia Sin Deuda.

