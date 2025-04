Antonio Banderas se rinde a la Legión española: «Tengo una relación personal con ellos»

EP Viernes, 18 de abril 2025, 13:05 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

El actor Antonio Banderas disfrutó el Jueves Santo de la Semana Santa de Málaga, que estuvo protagonizada por el traslado del Cristo de Mena por la Legión. Banderas, malagueño de cuna, ha asegurado que este acto tiene «un valor emocional y si me permiten también teatral en el mejor sentido de la palabra; no de la actuación falsa sino de la actuación verdadera del cuerpo de legionarios que desde hace ya casi 100 años creo que está unido, muy unido, a la ciudad de Málaga». «Son muy queridos aquí», ha apuntado,

Banderas ha recordado que de pequeño este «era un día grande». «El Jueves Santo siempre ha sido como el día grande de la ciudad y tiene un carácter muy hermoso, muy bonito; es un ritual muy bonito de ver», ha apostillado Banderas, quien ha señalado también la «relación» tan «personal» con la Legión que en 2013 «tuvo la deferencia de hacerme legionario de honor».

El actor ha señalado que siente «mucha emoción por el valor enorme que tienen los símbolos y los iconos de la Semana Santa» malagueña, como el conocido como Cristo de Mena, «que no es de Mena porque el de Mena se perdió en la quema de convento del año 31 y es una reproducción que hizo Palma Burgo posteriormente», ha apuntado.

Ver 20 fotos La Legión, en Málaga. Efe

Miles de malagueños y visitantes esperaron desde primeras horas de la mañana del jueves, e incluso desde últimas de la noche del miércoles, para vivir este desembarco en el puerto y el traslado del conocido como Cristo de Mena, protector de la Legión, a hombros de los legionarios desde Santo Domingo a su casa hermandad, bajo los sones del 'Novio de la muerte'.

Banderas reconoció que, «aparte de otras consideraciones», iba a Málaga en Semana Santa «a reunirme con mi ciudad y conmigo mismo. Estoy muy contento de venir a mis tradiciones, a mi casa. Vengo a ser lo que he sido toda mi vida, el no permitirme volar por ahí a ser otra cosa. Yo soy malagueño. Por ejemplo, los chavales que venían en el trono de la Virgen de Lágrimas y favores el Domingo de Ramos son los hijos y a veces ya los nietos de mis amigos, los amigos con lo que he jugado toda la vida. Ese volver a lo que es uno es muy importante para mí», finalizó.