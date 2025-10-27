Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía blinda la Facultad de Filología ante el riesgo de incidentes por la presencia de Vito Quiles
Imagen facilitada por el CSIC del test genético de la muestra de sangre. CSIC

Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas

Un nuevo trabajo liderado por un equipo del IN-CSIC-UMH identifica 22 genes clave que revelarían la presencia de la enfermedad tras el estudio de la muestra

R. M.

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:39

Comenta

El análisis genético de una muestra de sangre podría convertirse en una herramienta eficaz para diagnosticar de forma temprana la enfermedad de Parkinson. Tanto, que ... podría revelar el desarrollo futuro de esta dolencia incluso antes de que mostrase sus primeros síntomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  3. 3

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 El Valencia ya está en descenso
  7. 7

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  8. 8 Abucheo en el Palau de la Música por otra avería en la sala Iturbi
  9. 9

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  10. 10

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas

Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas