Alginet se une para dar dignidad y esperanza a las personas con Alzheimer

En Alginet, la empatía se convirtió en proyecto hace más de una década. En 2013 nació la Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer 'Benvinguts' d'Alginet, fruto de la unión de familias que compartían la misma preocupación: mejorar la calidad de vida de quienes conviven con el Alzheimer y otras demencias. «Somos una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Alzheimer y otras demencias y de sus familias», explica Laura Martorell, coordinadora de la entidad. Un año más tarde, el Ayuntamiento cedió un espacio donde empezar a tejer esa red de apoyo que se ha convertido en un referente para la comarca.

Desde entonces, la asociación se ha mantenido fiel a esa misión clara: acompañar a los pacientes y a sus familias en un camino complejo, cargado de retos físicos, emocionales y sociales. «Nuestra visión es la de dar un servicio eficaz y eficiente, siempre con la dignidad de la persona en el centro y con una gestión transparente y rigurosa», subraya la responsable.

En el centro se apuesta por un envejecimiento activo y por terapias no farmacológicas que permiten trabajar la memoria, la atención o el estado de ánimo de los usuarios. La valoración psicológica, física y social de cada persona marca el punto de partida de un acompañamiento que va mucho más allá de lo asistencial.

La asociación fomenta el ejercicio físico, la relajación, la mejora del sueño, la convivencia intergeneracional o la comunicación social, con el objetivo de mantener la autonomía el mayor tiempo posible.

El compromiso con la innovación se refleja en los talleres que promueven: desde actividades de estimulación cognitiva, donde se trabaja con arte, lenguaje o cálculo, hasta proyectos intergeneracionales que acercan a jóvenes y mayores en un mismo espacio de aprendizaje y convivencia.

También organizan actividades culinarias o salidas a centros educativos, convencidos de que «la sensibilización social es clave para entender la enfermedad y acompañar mejor a quienes la sufren».

En este camino, el apoyo de entidades como la Fundación 'la Caixa' ha sido fundamental. A través del programa 'Abordaje integral de la vulnerabilidad en personas con Alzheimer y otras demencias', la asociación ha podido reforzar, gracias al impulso de la Fundación 'la Caixa' a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, proyectos tan necesarios como los talleres de estimulación cognitiva para fases leves o moderadas, el programa de sensibilización en institutos de secundaria, el soporte psicosocial a las familias y las actividades intergeneracionales. «Cada subvención es invertida en el bienestar de las personas que acuden a nosotros, con la finalidad de promover la autonomía y fomentar un envejecimiento activo» remarca Martorell.

