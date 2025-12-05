Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alerta alimentaria en España en botellas de agua mineral por una bacteria que puede causar infecciones

Las autoridades sanitarias recomiendan no consumirla bajo ninguna circunstancia

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:07

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado este 3 de diciembre la alerta sanitaria sobre el agua mineral natural de la marca Fuente Madre por la detección de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que puede causar infecciones. La advertencia, que inicialmente afectaba a un formato, se extiende ahora a tres presentaciones diferentes del producto.

Qué es la Pseudomonas aeruginosa

La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que puede provocar infecciones, especialmente en personas con el sistema inmunitario debilitado, enfermos crónicos, ancianos o niños pequeños. Aunque en personas sanas no suele causar problemas graves, su presencia en agua de consumo humano supone un riesgo sanitario que justifica la alerta.

Formatos y lotes afectados

Las autoridades de Castilla-La Mancha han detectado la bacteria en botellas de tres tamaños distintos, todos con fecha de caducidad del 31 de diciembre de 2027:

Botellas de 1,5 litros - Lote 1 040725

Botellas de 5 litros - Lote 5290425

Botellas de 8 litros - Lote L 8050525

Los consumidores pueden identificar el lote afectado en la etiqueta de la botella. Si tienen en casa alguno de estos productos, las autoridades sanitarias recomiendan no consumirlos bajo ninguna circunstancia.

Zonas donde se ha distribuido

Según AESAN, el agua contaminada se ha distribuido principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque no se descarta que pueda haber llegado a otras comunidades autónomas a través de redistribuciones comerciales.

Los productos están siendo retirados de supermercados, tiendas de alimentación y otros canales de venta. Las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas han sido informadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar que se complete la retirada.

Qué hacer si has comprado este agua

- Comprueba el formato y el lote de las botellas que tengas en casa

- No consumas el agua si coincide con alguno de los lotes mencionados

- No es necesario devolverla a la tienda: simplemente deshazte de ella

- Si has consumido agua de estos lotes y presentas síntomas como fiebre, malestar o infecciones, consulta con tu médico

Esta es la segunda comunicación sobre este caso. La primera alerta se emitió el 27 de noviembre de 2025 y afectaba únicamente al formato de 1,5 litros. La ampliación se ha producido tras nuevos análisis que han confirmado la presencia de la bacteria en los formatos de 5 y 8 litros.

Una botella afectada por la bacteria. AESAN

Resumen: listado de productos afectados

Marca: Fuente Madre

Producto: Agua mineral natural

Fecha de caducidad: 31/12/2027

Temperatura de conservación: Ambiente

Formatos y lotes:

1,5 L - Lote 1 040725

5 L - Lote 5290425

8 L - Lote L 8050525

Comunidades afectadas: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura (posibles redistribuciones a otras CC.AA.)

