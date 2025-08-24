Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas. Ayuntamiento de Noblejas

Suspende la huelga de hambre el alcalde que reclamaba un instituto en su pueblo

El edil de Noblejas (Toledo), de 76 años, alega motivos de salud para suspenderla pero anuncia movilizaciones

J.M.L.

Toledo

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:51

Agustín Jiménez Crespo, el alcalde de Noblejas (Toledo) que el pasado lunes inició una huelga de hambre para exigir a la Junta de Castilla-La Mancha la construcción de un instituto de Educación Secundaria en su localidad, se ha visto obligado a suspender su protesta por motivos de salud.

El alcalde, del PSOE, de 76 años, se recupera ya en su domicilio después de haber perdido cuatro kilos y tras el consejo de su médico puesto que, además de su edad, padece diabetes.

A pesar de haber suspendido su particular movilización, este alcalde, que gobierna en su municipio de 4.000 habitantes desde 1983, tiene intención de convocar movilizaciones ante la Junta de Castilla-La Mancha, también gobernada por el PSOE, para exigir este instituto que, según el edil, la administración autonómica le prometió hace más de diez años.

Sin embargo, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha no tiene intención de construir un instituto en este pueblo sino en la cercana localidad de Ocaña (Toledo), distante 10 kilometros de Noblejas. En una carta remitida a este ayuntamiento, el consejero de Educación castellano-manchego, Amador Pastor, ha pedido al consistorio que justifique su petición ya que, en su opinión, no hay un incremento significativo del número de nuevas matrículas en Infantil y Primaria en Noblejas.

De hecho, según el consejero, este próximo curso la localidad de Noblejas incorporará en sus centros de Infantil en el nivel de 3 años a 39 alumnos frente a los 64 del curso 2021/2022, lo que demostraría que la exigencia de este ayuntamiento no estaría justificada.

