Agricultura de precisión y restauración tras la DANA: el doble compromiso de Fundació Assut y Reale Foundation en 2025

La Fundació Assut, con el apoyo de Reale Foundation, ha consolidado su papel como pilar de acompañamiento y soporte a la actividad agrícola y a los agricultores de la Comunitat. Por medio de una visión dual que abarca tanto la respuesta inmediata a las catástrofes como la inversión a largo plazo en tecnología y sostenibilidad, esta colaboración pone en evidencia el papel de Assut como catalizador para la resiliencia agraria y la conservación ambiental.

Estas actuaciones también ponen en valor el papel de los agricultores como gestores del territorio y refuerza la conexión entre producción agrícola y conservación ambiental.

DANA 2025: Restauración y resiliencia

Uno de los programas más cruciales es el referido a la DANA que se activó tras los graves efectos de la tragedia que impactó los arrozales y las zonas agrícolas circundantes a l'Albufera.

Este programa se diseñó para garantizar la acción directa de apoyo al sector agrario y la rápida recuperación de las infraestructuras rurales básicas afectadas. La coordinación fue clave: buscó adaptar cada intervención a las necesidades específicas que los propios agricultores y las comunidades de regantes trasladaban directamente a la Fundació Assut.

Las acciones, promovidas con el apoyo de Reale Foundation, incluyeron la retirada de residuos en campos agrícolas y acequias. Esta tarea, aparentemente sencilla, fue fundamental, ya que permitió restablecer el funcionamiento óptimo de los canales de riego y, crucialmente, mejorar el drenaje del terreno, un aspecto esencial para asegurar el éxito de las campañas agrícolas posteriores.

Además de la limpieza y restauración, se brindó un apoyo logístico y operativo masivo, que incluyó la provisión de materiales, la movilización de equipos de voluntariado y la retirada de escombros. Este soporte fue determinante en momentos en que una gran parte de los agricultores no podían asumir estas costosas tareas por sí solos.

En la actualidad, las acciones referidas a este programa se han ejecutado, incluyendo la realización de los voluntariados planificados, en los que se contó con la colaboración tanto de vecinos como de los agricultores de la zona.

L'Estell: Innovación y sostenibilidad continua

El segundo programa, denominado 'L'Estell – Agricultura de precisión, biodiversidad y acompañamiento continuado', se centra en una estrategia de apoyo más técnico y sostenido a los agricultores a lo largo de toda la campaña arrocera.

El objetivo de esta colaboración es doble: mejorar la sostenibilidad del cultivo y, al mismo tiempo, reforzar la calidad ecológica del entorno. Este enfoque reconoce el valor incalculable de los agricultores, que son auténticos gestores del territorio y refuerzan la conexión intrínseca entre la producción agrícola y la conservación ambiental.

Las principales líneas de soporte técnico implementadas son las siguientes:

1. Agricultura de precisión con IoT (Internet de las Cosas): Se ha puesto en marcha el mantenimiento y uso compartido de una avanzada estación meteorológica agrícola. Esta infraestructura tecnológica es vital, ya que proporciona datos agroclimáticos en tiempo real que asisten a los agricultores en la toma de decisiones críticas para la gestión del cultivo. La información recabada es fundamental para optimizar decisiones relativas al riego, las siembras, la aplicación de tratamientos y la gestión general del agua, impulsando la eficiencia en el uso de recursos.

2. Transferencia de buenas prácticas agrícolas: Fundació Assut ha acompañado activamente a los agricultores de l'Estell en la correcta utilización de los datos generados por el IoT y en la adopción progresiva de prácticas que son más eficientes y sostenibles en el tiempo. Este acompañamiento no es puntual, sino que sigue activo.

3. Seguimiento ambiental y gestión de hábitats agrícolas: Las actuaciones de conservación y restauración no se realizan de forma aislada. Las labores de creación de hábitat y la restauración de acequias se llevan a cabo en estrecha coordinación con los agricultores de l'Estell, garantizando que las necesidades productivas y ambientales se alineen de forma beneficiosa para el ecosistema.

4. Acciones de voluntariado en apoyo a la agricultura tradicional: En el marco de esta colaboración también se han realizado actividades de voluntariado específicas.

La visión de largo alcance de Reale Foundation al respaldar el proyecto L'Estell, no solo garantiza la modernización técnica del cultivo a través de la agricultura de precisión, sino que también refuerza la conciencia de que la producción sostenible es el futuro del sector.

En conclusión, la colaboración entre Fundació Assut y Reale Foundation es un modelo de intervención integral. Desde la respuesta de emergencia ante la DANA, con la recuperación total de infraestructuras básicas y la retirada de escombros, hasta el apoyo técnico e innovador en L'Estell, que introduce la tecnología IoT y promueve la conservación del hábitat, Reale Foundation demuestra un firme compromiso con la estabilidad económica y ecológica de los agricultores.