La Aemet pone bajo aviso a 15 provincias por fuertes lluvias y lanza para mañana la alerta roja en zonas de Alicante y Murcia
La Agencia eleva a rojo los avisos en el litoral sur de Alicante y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde la dana Alice podría dejar acumulados de hasta 180 litros en 12 horas
J. A. G.
Jueves, 9 de octubre 2025, 12:39
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto este jueves bajo avisos a quince provincias de siete comunidades autónomas por lluvias «muy fuertes y persistentes» ... asociadas a la dana Alice, que ya ha dejado importantes precipitaciones en las provincias de Valencia y Alicante y ha obligado a aplazar o suspender los actos programados por el 9 de Octubre, Día de la Comunitad Valenciana.
En concreto el organismo estatal ha puesto para este jueves bajo avisos naranjas (el segundo nivel de riesgo) a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares, y bajo avisos amarillos a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura.
Pero de cara a este viernes, ha activado el aviso rojo (peligro extremo con posibles daños graves a personas y bienes) en el litoral sur de Alicante y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se pueden acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.
⚠️🔴 AVISO ROJO | LLuvias torrenciales.— AEMET (@AEMET_Esp) October 9, 2025
➡️En vigor a partir de las 10:00 del viernes 10 en las comarcas Litoral sur de Alicante y Campo de Cartagena y Mazarrón.
➡️ Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Siga recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/X3EVRPHJN6
La dana Alice ya ha comenzado a sentirse con fuerza de madrugada en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, con precipitaciones y tormentas eléctricas que han sido especialmente intensas sobre las tres y media de la madrugada en la Albufera de Valencia, Alcàsser y Catarroja. En este último municipio, uno de los de la zona cero de la dana de hace un año, la fuerte tormenta ha provocado inundaciones en varias calles. Y en Alcàsser han sido 14 viviendas de una promoción nueva las que se han visto afectadas por la entrada de agua con garajes inundados y el agua llegando a los 50 centímetros.
Ante Alice, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, solicitó este miércoles que las administraciones competentes redimensionen sus efectivos en base al episodio de precipitaciones y avanzó que activarán un plan en la zona cero de la dana para vigilar los barrancos.
La Aemet lanzó el pasado miércoles un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes en buena parte del tercio este peninsular. Las lluvias ya han golpeado, o lo harán en las próximas horas, al litoral de Tarragona, Barcelona y Comunidad Valenciana, a Ibiza y Formentera, Región de Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, de Cataluña y sistema Central.
Se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial de manera más probable en los litorales de Valencia, Alicante e Ibiza, donde podrían superarse los 100 litros en 4-6 horas.
El viernes 10 y el sábado 11 se esperan los días álgidos del episodio con chubascos aún más intensos en Valencia, Alicante y Murcia, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 180 litros en 12 horas. De hecho, la Aemet acaba de activar la alerta roja en el litoral sur de Alicante y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, en la Región de Murcia.
