AEMET mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14 Se esperan temperaturas máximas que superarán los 40ºC en Canarias este fin de semana y los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el lunes y martes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves 14, con temperaturas máximas que superarán los 40ºC en Canarias este fin de semana --punto álgido de la ola de calor en el archipiélago-- y los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante el próximo lunes y martes.

Durante el domingo el clima experimentará pocos cambios excepto por el ascenso acusado de las temperaturas en el Cantábrico y en el norte del litoral mediterráneo. AEMET señala que las máximas superarán los 34-36ºC en el zonas interiores del Cantábrico, especialmente en valles; los 36-38ºC de nuevo en buena parte del interior peninsular y de Mallorca, y los 39-40ºC en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño y Ebro, así como en puntos del Duero, depresiones del nordeste y Ampurdán.

El pronóstico recoge que el punto álgido de la ola de calor en Canarias se alcanzará durante este fin de semana. Así, prevé que buena parte del archipiélago lidie hoy con máximas superiores a las 40ºC, excepto las islas más occidentales. Las temperaturas nocturnas serán igualmente muy elevadas, por encima de 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur. Además, se espera la entrada de calima intensa en la parte oriental.

El organismo estatal ha explicado que habrá subidas de las máximas el lunes en la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y Cantábrico oriental, mientras que comenzarán a descender por el tercio noroccidental, de forma más acusada en Galicia. De este modo, continuarán superándose los 36-38ºC de forma general en el interior peninsular, valores que se extenderán también al este peninsular, donde es probable que algunas zonas superen los 39-40ºC.

Descensos, a partir del martes

Por lo demás, se sobrepasarán los 39-40 ºC en buena parte del cuadrante suroccidental peninsular, especialmente en los valles de los grandes ríos, e incluso se superarán los 42ºC en el Guadalquivir. En este sentido, AEMET ha especificado que no se descarta que también se supere este valor en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, donde esta jornada sería la más calurosa de este episodio.

Los descensos comenzarán a partir del martes 12, según el organismo estatal. Aún así, estos estarán restringidos al extremo norte peninsular y tercio nororiental. De esta forma, es probable que se sigan sobrepasando los 36-38ºC de manera generalizada salvo en el Cantábrico. Asimismo, es probable que se superen los 39-40 ºC en los valles del Miño y Ebro, interiores de la Comunidad Valenciana, Vega del Segura y en el cuadrante suroccidental peninsular, e incluso los 42ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En lo que respecta a Canarias, el pronóstico recoge qure las temperaturas empezarán a bajar a partir del lunes 11, aunque este día todavía serán muy elevadas, por encima de 37-39ºC de forma general en medianías e interiores e incluso sobrepasando los 40 ºC en valles del interior de Gran Canaria. Asimismo, se registrará calima intensa. AEMET ha avanzado que los termómetros irán normalizándose a partir del martes 12 y que la ola de calor finalizará, aunque es probable que se sigan superando los 36-38 ºC en el interior de Gran Canaria.

Incertidumbre desde el jueves

El organismo estatal ha indicado que se espera que el miércoles 14 predominen los descensos de temperatura en la Península, aunque ha admitido que hay incertidumbre en cuanto a su magnitud. Debido a las temperaturas tan elevadas alcanzadas en las jornadas anteriores, es probable que los valores sigan siendo muy elevados varios días más, con lo que se espera que se cumplan los criterios de ola de calor, al menos, hasta el jueves 14.

Esto quiere decir que los termómetros seguirán superando los 38-40ºC en los valles de los grandes ríos y los 36-38ºC en el interior y este peninsulares y Baleares. En lo relativo a las mínimas, AEMET ha explicado que éstas se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio y que incluso tendrán una tendencia ascendente. Así, estarán por encima de 22-25ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos y depresión del Ebro.