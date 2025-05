El secreto del triatlón popular en la Comunitat Valenciana

Desde hace casi una década la Federació de Triatló de la Comunidad Valenciana puso en marcha un circuito de triatlón abierto a todo el mundo, ... para fortalecer el público de su deporte y vertebrar la Comunidad Valenciana. Hasta el año 2017, en nuestra Comunidad siempre han existido pruebas populares con un importante volumen de participación, y que sin duda fue la inspiración, para que desde la federación se creara este circuito, para convertirlo en referente del triatlón popular tanto a nivel autonómico como nacional.

Mediterránea Triatlón arrancó con dos sedes: Valencia, que cogía el testigo de València Triatlón, con más de 3.000 participantes, y Alicante Triatlón, que celebraba su primera edición. Desde los inicios, el circuito fue creado para acoger todo tipo de perfiles, y por ello se disputan tres distancias diferentes: Supersprint (350 metros de natación – 10 kilómetros de ciclismo – 2,5 kilómetros de carrera a pie), que acerca el triatlón a todo el mundo, ya que las distancias a recorrer son muy asequibles. Sprint (750m natación – 20 km ciclismo – 5 km carrera a pie), dirigido a personas que practican deporte habitualmente. Y Olímpico (1.500m natación – 40km ciclismo – 10km carrera a pie), enfocado a personas más expertas, que ya han practicado triatlón. Con este planteamiento se creaba un evento totalmente abierto, una fiesta del triatlón, en unos entornos icónicos como son Valencia, Alicante, y Castellón. Esta última pasaría a formar parte de Mediterránea Triatlón en su segunda edición.

Año tras año el circuito ha ido creciendo y ha ido reforzando su carácter popular, llegando a tener un 80% de participantes no federados. Hay un gran número de personas, que hoy en día tienen marcado en su calendario las tres sedes de Mediterránea Triatlón, y son los únicos triatlones en los que participan en toda la temporada.

Sin duda, el formato ha calado poco a poco en el público, tanto autonómico y nacional, se ha asentado en el calendario de los participantes, superando el 50% de participación de fuera de la Comunidad Valenciana, convirtiéndose en el único circuito de triatlón popular de España.

Con el circuito consolidado en el calendario, y tras sufrir una pandemia, que dejó tocado al mundo de los eventos deportivos, pero no hundido, el equipo de trabajo de MTRI, que siempre ha estado formado por un gran grupo de mentes inquietas, se pone en marcha con el objetivo principal de seguir creciendo y hacer llegar el triatlón a más personas, para ello desarrolla una nueva modalidad, el triatlón por parejas. En las primeras ediciones únicamente se implanta en las distancias Supersprint y Sprint, con la finalidad de que la gente se anime a participar acompañado de principio a fin por otra persona, sintiendo así el apoyo de un compañero o compañera. El éxito de esta modalidad ha sido tan rotundo, que finalmente se sumó a la distancia Olímpica.

Mediterránea Triatlón sin duda ha ido creciendo año tras año, y superando importantes cifras, llegando a contar con más de 4.000 personas inscritas en el total de las tres sedes. Pero la marca no se conforma y en 2024 crea un nuevo formato de competición, que de momento cuenta con una única sede, y que se centra en desestacionalizar la oferta deportiva, València Duatlón by MTRI. Un duatlón en distancia supersprint (1,5 km de carrera a pie – 6km de ciclismo – 1km de carrera a pie), que convierte a la Alameda de Valencia en el epicentro, acercando así nuestro deporte al centro de la ciudad. Con la intención de no contar únicamente con la distancia más corta y explosiva, se crea la distancia Doble Supersprint, donde los participantes tendrán que completar dos duatlones supersprint. En su segunda edición el València Duatlón by MTRI supera los 900 inscritos.

En 2025 se siguen incorporando novedades, y con la intención de seguir creando ese circuito para todos, esa fiesta del triatlón popular, se crea el Duatlón Familiar, modalidad en la que pueden participar niños y niñas entre 5 y 13 años, acompañados por un adulto. Una modalidad que enamora desde el principio, y que ayuda a promocionar el deporte entre los más pequeños, pero también entre lo adultos, que tienen hijos e hijas que ya lo practica. La primera apuesta por este formato se hace en el mes de febrero, en el València Duatlón, con cerca de 200 parejas. Finalmente, el Duatlón Familiar se incorpora en todas las sedes del circuito Mediterránea Triatlón 2025. Con la incorporación de esta modalidad se cierra el círculo creando un evento totalmente familiar, con distancias y modalidades, para todas las edades y niveles.

Sin duda, el circuito Mediterránea Triatlón ha sido una apuesta de la FTCV que desde la temporada 2017 se ha ido introduciendo en el calendario nacional e internacional, llegando a ser referente como evento popular de triatlón, tanto

por la calidad del evento, como por los servicios que las y los participantes pueden disfrutar en las diferentes sedes que tenemos en MTRI. Año tras año se ha seguido creciendo y avanzando para ofrecer nuevas experiencias y retos a las y los participantes, como la participación por parejas, incorporación del Duatlón Familiar y el València Duatlón by MTRI. Todo ello, ha beneficiado a las diferentes ciudades ya que el impacto económico ha ido creciendo debido al mayor número de participantes nacionales e internacionales, mayores pernoctaciones. En definitiva, se ha convertido en una excusa para hacer deporte y turismo, con lo cual las familias y participantes en general planifican su tiempo de ocio para practicar nuestro deporte, el Triatlón, y para disfrutar de las actividades que ofrecen las ciudades en las que está presente Mediterránea Triatlón.

Este año el circuito ha sufrido importantes cambios, ya que MTRI València ha cambiado de fecha y localización. Aún así se está cumpliendo con los objetivos marcados, alcanzando las cifras marcadas, doblando participación en València Duatlón en MTRI, aumentando los inscritos en MTRI Alicante, y todavía no hemos cerrado MTRI 2025, por lo que seguro conseguimos superar muchas metas más.

El triatlón popular tiene nombre y lugar propio: Mediterránea Triatlón, Comunidad Valenciana.