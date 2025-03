Valencia se tiñe de rosa en la Carrera de la Mujer 2025

Este domingo, Valencia se ha convertido en el epicentro del deporte femenino con la celebración de la Carrera de la Mujer 2025. Miles de corredoras, ... acompañadas de un público entusiasta, tomaron las calles en un ambiente de emoción, solidaridad y reivindicación del papel de la mujer en el deporte.

Desde primera hora de la mañana, la Avenida Ingeniero Manuel Soto se llenó de camisetas rosas, color emblemático de esta prueba, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama y del empoderamiento femenino. La energía era palpable: risas, abrazos y la determinación de cada participante hicieron de esta jornada un evento inolvidable. Mujeres de todas las edades, desde jóvenes corredoras hasta veteranas, compartieron la experiencia con familiares y amigas, demostrando que el deporte es una herramienta de unión y superación.

A lo largo del recorrido de 6,5 km, las corredoras fueron arropadas por el ánimo del público, que no dejó de aplaudir y alentar a las participantes. La música, los carteles de apoyo y la complicidad entre las atletas hicieron que el esfuerzo valiera la pena. Muchas de ellas portaban mensajes inspiradores en sus camisetas, recordando el significado de esta carrera más allá de la meta: la promoción del deporte femenino y la lucha por la igualdad.

En cuanto a los resultados, la ganadora de esta edición fue Jéssica Guerrero (Serrano C.A.), quien completó el recorrido en 22:48. Le acompañaron en el podio Yéssica Pérez y Emma Lacal del equipo Oysho. Completaron el top 5 Alba Pons e Iryna Nikolaieva. Todas ellas recibieron un trofeo conmemorativo al término de la prueba.

La alcaldesa de Valencia destacó la importancia del evento y la gran participación de este año: «Absolutamente, este año en la Carrera de la Mujer corren 10.000 corredoras, son 1.000 más que el año pasado, se superan todos los récords cada año y lo cierto es que es una carrera de muchísima tradición para nuestra ciudad, donde la verdad es que, bueno, el lema, el 'tu dorsal suma', dice mucho. En este año tan especial, donde se han sumado fondos para la dana, para la Fundación Horta Sud, donde se sigue apostando por la investigación contra el cáncer de mama y en el que se visibiliza el papel de la mujer en el deporte, que hemos empezado haciéndole a una campeona olímpica un homenaje. Yo creo que es un día muy bonito para vivirlo todos y Valencia, como Ciudad del Running, no puede más ni más ni menos que no defraudar la Carrera de la Mujer.»

También Jéssica Guerrero, la ganadora de la prueba, compartió su experiencia sobre el recorrido: «Pues la verdad es que el circuito estaba muy bien, aquí en Valencia todos los circuitos están bien. Hacía un poco de viento, pero bueno, bien, he ido regulando, saliendo de menos a más, y era una distancia que me ha permitido el poder acabar con un plus.» «La verdad es que me gusta mucho correr en Valencia, porque además de que los circuitos son llanos, pues combina eso, un poco de callejero por ciudad, cuando hemos salido a la playa, además con el sol, genial, y mucho ambiente, a pesar de ser temprano, mucha gente animando, y eso hace mucho.»

La edición de este año ha sido especialmente solidaria, con una doble vertiente de apoyo: la lucha contra el cáncer de mama y la ayuda a los afectados por la dana. Antes del pistoletazo de salida, la organización entregó un cheque solidario de 10.591€ a la Fundació Horta Sud, recaudado con 1€ de cada inscripción más donaciones voluntarias de las participantes. Además, 2.000 corredoras de los 82 municipios valencianos afectados por la dana fueron invitadas a participar gratuitamente en la carrera.

La solidaridad no se detuvo ahí. Como cada año, la Carrera de la Mujer ha mantenido su compromiso con la lucha contra el cáncer de mama, aumentando su donación a la Asociación Española Contra el Cáncer hasta los 90.000€. También se vendieron dorsales solidarios a favor de Alanna, entidad sin ánimo de lucro que apoya a mujeres en situación de vulnerabilidad, y se donaron más de 40 dorsales a CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), permitiendo que mujeres refugiadas pudieran participar en el evento como símbolo de inclusión y resiliencia.

Tras la carrera, las participantes disfrutaron de un Festival de Fitness y Aeróbic liderado por Isa López Fitwoman, con sesiones de Zumba, WeDance y Ballet Fit. Además, se realizó un homenaje a la mujer participante de mayor edad en la carrera y se entregaron trofeos a las ganadoras de las distintas categorías.

El evento no solo ha sido un éxito en cuanto a participación, sino que ha servido para dar visibilidad a la importancia del deporte como motor de cambio social. Organizaciones y patrocinadores han destacado la necesidad de continuar impulsando iniciativas como esta, que permiten dar voz y espacio a las mujeres en el ámbito deportivo.