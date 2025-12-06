La previsión del tiempo para el Maratón de Valencia, hora a hora: Aemet alerta de calor, humedad y viento Consulta la previsión para el domingo 7 de diciembre, que puede incomodar a los deportistas que terminen la prueba en más de 4 o 5 horas

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:48 Comenta Compartir

El próximo domingo se celebra la 45ª edición del Maratón de Valencia y este año los 35.000 corredores van a tener que combatir con los 42 kilómetros en un ambiente sin lluvia, pero con viento de poniente y temperaturas altas para esta época del año, lo que puede afectar a los atletas que realicen en recorrido en más de 4 horas.

Según explica la delegación en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), al principio de la carrera, a las 8.15 horas, la temperatura estará próxima a los 14 °C, aunque superará los 20 °C a partir de mediodía y alcanzará los 22º cuando los últimos participantes estén encarando los últimos kilómetros hasta la meta.

Temperatura próxima a 14 °C al principio de la carrera, para superar los 20 °C a partir de mediodía y más de 22 que llegarán a la meta los últimos participantes en el #42KValencia. Adjuntamos gráfico con la previsión de temperatura y humedad hora a hora. pic.twitter.com/357JgVrE3H — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) December 5, 2025

Desde que el Maratón de Valencia se corre en otoño, apunta Aemet, la temperatura máxima, asimilable a la de la hora de llegada de los que hacen el #42KValencia en más de 4 h, ha oscilado entre los 22.6 ºC de 2018 y los 15.5 de 2020, aunque hay que recordar que en 2020 acabó antes porque no hubo corredores populares debido al covid.

La temperatura máxima del 42KValencia de este domingo puede superar los 23 °C a las 14 y 15 horas, por lo que puede ser la más alta desde que en 2011 el maratón se corre en otoño, subraya Aemet, que aconseja hidratarse bien, tener a mano una gorra para protegerse del sol y ajustar el ritmo a estas condiciones climatológicas.

Otras webs especializadas apuntan a una temperatura algo menor, aunque el sol y el viento no dejarán de estar presentes en la prueba, con subidas de hasta 8º desde el inicio de la carrera hasta la llegada los corredores que finalizan la prueba en más de 5 horas.

Ampliar Previsión del tiempo por horas el domingo 7 de diciembre en Valencia. Eltiempo.es

Otro de los enemgidos a los que tendrán que enfrentarse los atletas será el viento, que será de poniente durante la maratón y con rachas de de entre 20 y 30 km/h.

Mapas de rachas de viento previstas en la hora previa en cuatro horas clave del #42KValencia. pic.twitter.com/uF8TUeew1o — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) December 5, 2025

Aemet apunta a que este viento podría ser´algo más intenso a medida que aumente el calentamiento diurno, cuando suban las temperaturas, que provocarán mayores turbulencias. «No es un viento muy adverso aunque puntualmente puede resultar algo molesto para los corredores», destacan los meteorólogos.