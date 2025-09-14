Thierry Ndikumwenayo acaba noveno en la final de 10.000 del Mundial de Tokio El atleta castellonense sufre en el desenlace de una carrera muy lenta

Thierry Ndikumwenayo es un atleta de talla mundial, un hombre que ha corrido los 5.000 y los 10.000 metros en marcas excelentes, pero tiene su talón de Aquiles en las carreras lentas, cuando entra en juego la velocidad terminal, una de sus flaquezas. El atleta residente en Castellón sufrió en una final de los 10.000 metros muy lenta en el Campeonato del Mundo de Tokio, una carrera que ganó el francés Jimmy Gressier con un tiempo de 28:55.77. El fondista español llegó a la última vuelta a la cola del grupo de cabeza pero se descolgó en los últimos metros para entrar en novena posición (28:59.07).

El atleta del Playas de Castellón salió muy decepcionado y no quiso explicar qué le había pasado. «Solo puedo decir que estoy muy triste», dijo el pupilo de Lluís Torlà. A Ndilumwenayo aun le queda una bala: los 5.000 metros. El viernes se disputarán las series y la final, si se clasifica, la tendrá el último día, el domingo.

Quique Llopis, debuta este lunes en Tokio. El valenciano tiene las series de los 110 metros vallas. Después de su cuarto puesto en los Juegos Olímpicos, el de Bellreguard sueña con subir al podio, un reto mayúsculo, en el Mundial.