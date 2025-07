Los siete mejores estiramientos para después de correr

Lourdes Martí Valencia Viernes, 4 de julio 2025, 13:47 Comenta Compartir

Estirar después de correr no es negociable. Entrenadores y expertos recuerdan que el entrenamiento, o la carrera, no está completa hasta que no hemos estirado. ... Existe mucha variedad de ejercicios para elongar nuestro cuerpo.

Noticia relacionada Así entrenan los que no quieren lesionarse en verano (ni aburrirse) En este videoconsejo ofrecemos siete ejercicios para estirar aductores, sóleo, gemelos, cuádriceps o glúteos y evitar lesiones o molestias.

