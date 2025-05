Santiago Brunet y Noelia Juan ganan la Volta a Peu de Valencia más multitudinaria

Moisés Rodríguez Valencia Domingo, 18 de mayo 2025, 12:06 Comenta Compartir

La gran fiesta fundacional del running vuelve a ser multitudinaria. «Ya me han dicho en la SD Correcaminos que el año que viene a por 9.500… ¡Pues vamos a por ellos!», así de entusiasmada se ha mostrado la alcaldesa María José Catalá, que ha dado la salida a la edición 69 de la Volta a Peu de Valencia. «Nosotros fuimos los pioneros, la gente nos llamaba locos desde los puentes cuando entrenábamos en el río. Ahora es maravilloso ver tantos locos», ha proclamado Pepe, veterano corredor que no se pierde ni una. Y no podía ser menos en una prueba que es ya la más multitudinaria de la década, recuperando cifras de participación de antes de la pandemia.

Entre ellos, los más rápidos han sido Santiago Brunet (19:12), corredor de l'Alcúdia de Crespins, y Noelia Juan (20:56), triatleta que está en plena preparación de la temporada de esta modalidad, donde quiere competir a nivel internacional con la vocación de asaltar el billete olímpico para Los Ángeles. «Ha sido una semana dura, y había hablado con mi entrenador de hacer un rodaje de calidad pero controlado… y al final me he emocionado un poco y he apretado», ha dicho entre risas.

Ambos deportistas defienden los colores del Cárnicas Serranos, uno de los principales clubes de las carreras de Valencia. Pero en el pelotón estaban representadas todas ls formaciones que cada semana integran el pelotón de las carreras de la capital mundial del running: Redolat, 3FDC, Kenyan Urban Way, Poblats Marítims… y por supuesto la SD Correcaminos, con muchos voluntarios en la organización e incluso un grupo de estudiantes norteamericanos que el año pasado ya participaron y en esta edición han repetido.

También gente venida de poblaciones como Correliana, Chufa Runners, Vilamarxant… imposible nombrarlos a todos. Y entre ellos miles de personas con camisetas del Valencia y del Levante, muchas reivindicativas, personas que corren con el perro, familias empujando el cochecito del más pequeño de la casa y gente que no corre pero camina o va en patinete con una sonrisa. Nadie ha atravesado la meta de la Alameda sin ese semblante en el rostro.

Aunque se hayan exprimido, ya desafiando un calor que a estas alturas de mayo empieza a castigar sin piedad a los corredores… que aceptan el desafío. Como la propia Noelia Juan, que admite que para ella está victoria ha sido especial: «Esta carrera fue de las primeras que gané, tendría 13 añitos y vine con mis amigas… así que haberla ganado es un honor para mi». Entonces la Alameda estaba aún casi vacía. La serpiente multicolor estaba por las calles de Valencia, camino a ese emplazamiento que es este domingo el epicentro de una nueva fiesta multitudinaria, con más de 8.500 participantes, de una nueva fiesta de la capital mundial del running.