La ruta de las tres cascadas de Anna

A tan solo unos kilómetros de la bulliciosa Valencia, en el pintoresco municipio de Anna, se esconde un tesoro natural que invita a la desconexión ... y al disfrute de la belleza paisajística: la Ruta de las Tres Cascadas. Este sendero, cada vez más popular entre senderistas y amantes de la naturaleza, ofrece un recorrido fascinante a través de un entorno fluvial salpicado de cascadas, pozas cristalinas y una vegetación exuberante.

La aventura comienza en las inmediaciones del emblemático Palacio de los Condes de Cervellón, un punto de interés histórico que merece una visita antes o después de la caminata. Desde allí, el sendero se adentra en un paraje donde el sonido del agua se convierte en el protagonista.

Ampliar Interior del Palacio de los Condes de Cervellón. AYUNTAMIENTO DE ANNA

La primera joya que encontramos es el Gorg del Salto, una imponente cascada que vierte sus aguas con fuerza en una profunda poza de color turquesa. La visión es espectacular, especialmente en épocas de mayor caudal, y el frescor del ambiente invita a una pausa para admirar el entorno.

Continuando el camino, que transcurre en gran parte paralelo al curso del río, llegamos a la segunda cascada, conocida como el Gorg Blau. Este salto de agua, aunque de menor altura que el anterior, destaca por la serenidad de su poza, rodeada de una vegetación que crea un ambiente casi mágico. Es un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Finalmente, la ruta nos conduce a la tercera cascada, el Gorg del Moli. Este salto de agua recibe su nombre por el antiguo molino harinero que se encontraba en sus inmediaciones, vestigio de una época en la que el agua era la principal fuente de energía. La cascada y su entorno conservan un encanto especial, con rincones donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor.

La Ruta de las Tres Cascadas es un sendero de dificultad complicada, con una longitud aproximada de 3,1 kilómetros. Es apta para familias y personas con una condición física media, aunque se recomienda llevar calzado adecuado para caminar por senderos y zonas húmedas.

Además de la belleza de las cascadas, el recorrido ofrece la oportunidad de disfrutar de la rica biodiversidad de la zona. La vegetación de ribera, con sus álamos, sauces y zarzas, proporciona refugio a una variada fauna, incluyendo aves acuáticas y pequeños mamíferos.

Ampliar Gorgo Gaspar. TURISMO CV

Para los visitantes, es importante recordar la necesidad de respetar el entorno natural. Se recomienda no dejar basura, no salirse de los senderos señalizados y evitar hacer ruido excesivo para no perturbar la fauna local. Asimismo, es aconsejable informarse sobre las condiciones del sendero y el clima antes de iniciar la ruta.

La Ruta de las Tres Cascadas de Anna se ha convertido en un destino imprescindible para aquellos que buscan una escapada natural cerca de Valencia. Su fácil acceso, la belleza de sus cascadas y la tranquilidad de su entorno la convierten en una experiencia enriquecedora para todos los sentidos. Una invitación a respirar aire puro y a conectar con la naturaleza en el corazón de la Comunidad Valenciana.