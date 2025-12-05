Lista de todos los premios en metálico del Maratón de Valencia 2025 Esta prueba otorga grandes premios económicos entre sus participantes

Mario Lahoz Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:43

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso regresa un año más a las calles de la capital del Túria. Cerca de 35.000 deportistas participarán en la prueba, que se celebra a las 8:15 horas del 7 de diciembre, e intentarán batir sus marcas en el cuarto circuito más rápido del mundo.

Esta prestigiosa prueba es uno de los objetivos marcados en el calendario para cualquier corredor. De hecho, grandiosos corredores han querido experimentar al menos por una vez de este circuito que discurre por las grandes avenidas y el centro histórico de la ciudad. Figuras de la talla de Sisay Lemma (ganador en 2023), Kenenisa Bekele o Tariku Novales han dejado su huella en el circuito.

No cabe duda que el Maraton Valencia Trinidad Alfonso es gigante en todos sus aspectos, también en el de los premios. Hay recompensas económicas para los ganadores, los mejores atletas españoles, los primeros valencianos y, sobre todo, para aquellos que consigan batir algún récord, bien sea nacional, de la prueba o del mundo.

Trofeos

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados y clasificadas de la general absoluta. Trofeo a los vencedores masculino y femenino.

Clasificación general: Trofeo a los tres primeros y primeras, y al primer y primera español clasificado.

Clasificación de las cuatro categorías de atletas con discapacidad: Trofeos a los tres primeros/as (se entregarán días después en un acto de CaixaBank).

Medalla conmemorativa a todos los inscritos que finalicen la prueba.

Todos los trofeos que no se recojan el día de la prueba quedarán a disposición de la organización, entendiendo que se renuncia a ellos si a fecha de 16 de diciembre no se ha retirado en la sede del club.

Premios

En esta edición del Maratón de Valencia 2025, los premios económicos que entrega la organización abarcan desde los 75.000 euros a los 1.000 euros, en el caso más bajo. Los premios se dividen en tres categorías de tiempo para los doce primeros, recogidos en la siguiente tabla.

Para los/las cinco primeros/as atletas de nacionalidad española y con Licencia de la RFEA quedan establecidos los siguientes premios en metálico:

1º/1ª 5.000 €

2º/2ª 3.000 €

3º/3ª 2.000 €

4º/4ª 1.000 €

5º/5ª 800 €

Para los/las tres primeros/as atletas con Licencia Federativa Federación Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV) quedan establecidos los siguientes premios en metálico:

1º/1ª 2.000 €

2º/2ª 1.000 €

3º/3ª 750 €

Estos premios se pagarán siempre que se consigan tiempos inferiores a 2h20:00 en hombres y 2h45:00 en mujeres. Los hombres que realicen un tiempo entre 2h20:00 y 2h35:00 y las mujeres que realicen un tiempo entre 2h45:00 y 2h55:00 tendrán una reducción del 50% en su premio.

No se pagarán premios a los hombres que hagan más de 2h35:00 y las mujeres que hagan más de 2h55:00. Los premios de la clasificación general, nacionalidad española y de la clasificación con licencia FACV son acumulativos.

Todos los atletas de élite o con categoría Label de World Athletics tendrán que ser admitidos por la organización con el fin de dimensionar la prueba.

Premios por récords de Maratón

Premio por el récord del MVTA hombres 2h01:48.....30.000 €

Premio por el récord del MVTA mujeres 2h14:58.....30.000 €

Premio por el récord de España hombres 2h05:48.....25.000 €

Premio por el récord de España mujeres 2h21:27.....25.000 €

Premio por el récord del mundo hombres 2h00:35.....1.000.000 €

Premio por el récord del mundo mujeres 2h:09:56.....1.000.000 €

Para tener opción al premio en metálico por récords de España se deberá tener nacionalidad española y licencia federativa por la RFEA. Además, los atletas que cobren el premio del récord del mundo no cobrarán los premios por ganar la prueba ni batir el récord del circuito.