Gandia da el pistoletazo de salida a la temporada de triatlón de Liga de Clubes Caixa Popular

El pasado domingo regresó la Lliga de Clubs Caixa Popular en sus categorías de Primera División y Promoción con el Triatló Ciutat de Gandia, dando ... inicio al calendario de triatlones TRICV. Más de 400 triatletas se dieron cita en el puerto de Gandia para competir y sumar puntos para sus respectivos clubes.

Como es habitual en las pruebas individuales de la Lliga de Clubs Caixa Popular, la puntuación se obtuvo a partir de los cinco mejores triatletas masculinos y las tres mejores femeninas de cada equipo. Todos ellos afrontaron un exigente recorrido compuesto por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.

La jornada comenzó con la salida de las triatletas de Primera División, seguidas de las participantes de Promoción y Open. A partir de las 9:30 horas, fue el turno de los hombres de Primera División, seguidos por los de Promoción. Finalmente, los participantes de la categoría Open cerraron la competición.

Con esta prueba, arranca oficialmente la temporada de triatlón, y algunos clubes han optado por reestructurar sus equipos, dando mayor protagonismo a sus especialistas en la disciplina.

Tras el recuento de puntos, la clasificación de Primera División deja en lo más alto del podio al C.E.A. Bétera y al Tripuçol. En segunda posición se encuentran los deportistas del C.D.T. Resistentia T3. Por su parte, el tercer puesto provisional lo ocupan el Tripuçol en la categoría femenina y el C.E.A. Bétera en la masculina.

En la competición de Promoción, el ranking lo lideran actualmente las chicas del 3 Reptes Triatló L'Olleria y los chicos del Triatló Carcaixent. En segunda posición se sitúan los hombres del Tripicassent C.T. y las mujeres del C.D. Adesavi San Vicente Triatlón. El tercer puesto es para las triatletas del Tri.Net Nunca es Tarde y los hombres del Best of You 3PW Almazora.

La siguiente cita en el calendario será el Triatlón de Bétera, el próximo 3 de mayo, donde la competición se disputará en la modalidad de relevos femeninos, masculinos y mixtos.