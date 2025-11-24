Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Salida del Medio Maratón de Valencia de 2025 Iván Arlandis

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia sortea los 93 dorsales para Valencia Ciudad del Running 2026

Las plazas para el próximo curso han sido repartidas entre los 846 corredores que finalizaron las 8 pruebas del XX Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Ciutat de Valencia

R.D.

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:05

La Fundación Deportiva Municipal ya ha sorteado los 93 dorsales para carreras en la Valencia Ciudad del Running en 2026. Este se ha realizado entre ... las 846 personas que completaron las 8 pruebas del XX Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Ciutat de Valencia, de entre las más de 5.000 que se apuntaron a lo largo del curso. De esta manera, la FDM premia la fidelidad, el compromiso y la entrega de cada una de estas personas que han disputado hasta el último metro cada una de las carreras populares del Circuito en este 2025 que está a punto de terminar.

