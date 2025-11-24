La Fundación Deportiva Municipal de Valencia sortea los 93 dorsales para Valencia Ciudad del Running 2026

La Fundación Deportiva Municipal ya ha sorteado los 93 dorsales para carreras en la Valencia Ciudad del Running en 2026. Este se ha realizado entre ... las 846 personas que completaron las 8 pruebas del XX Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Ciutat de Valencia, de entre las más de 5.000 que se apuntaron a lo largo del curso. De esta manera, la FDM premia la fidelidad, el compromiso y la entrega de cada una de estas personas que han disputado hasta el último metro cada una de las carreras populares del Circuito en este 2025 que está a punto de terminar.

Estas son las carreras y el número de dorsales que se han sorteado por cada una de ellas:

El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026 recibirá 25 dorsales. Por otra parte, tanto en la 5K Valencia Vamos (11 de enero de 2026), como en la 10K Valencia Ibercaja (11 de enero de 2025), la 15K València abierta al Mar (26 de abril de 2025), la 15K Nocturna Valencia Gana Energía, el Pas Ras al Port de València y la Carrera de las Empresas València, se otorgarán un total de 10 dorsales. Por último, serán 4 los dorsales sorteados en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

En las próximas horas, los ganadores recibirán un correo con los números premiados y la manera de proceder para canjear el dorsal. También se publicará el sorteo en las redes sociales del Circuito.

La presentación de la XXI Edición será el jueves que viene

El Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Ciutat de Valencia 2026 está a la vuelta de la esquina, y este próximo jueves 27 de noviembre se presentará el calendario y las principales novedades en la sede de Caixa Popular. De nuevo, ocho serán las citas que componen esta XXI Edición del Circuit, manteniendo tanto las pruebas como las distancias (también las homologadas) con respecto a la edición de 2025. De esta manera, la semana que viene se conocerán ya las fechas de cada una de las pruebas, así como las instrucciones para inscribirse en cada una de las diferentes categorías.