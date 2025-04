Escriche: «Tenía la espinita de haber sido dos años seguidos cuarto»

Alberto Martínez de la Calle Valencia Domingo, 6 de abril 2025, 14:27 Comenta Compartir

Luis Agustín Escriche acarició el gloria tanto en 2023 como en 2024. El turolense afincado en Valencia afrontaba este domingo su tercera participación en la 7,5K Valencia Abierta al Mar con un claro propósito: subir, esta vez sí, al podio en el Paseo de la Malvarrosa. Y no sólo cumplió su objetivo, sino que fue el más rápido de los 3.323 corredores que cruzaron la línea de meta. Completó el circuito exhibiendo un meritorio tiempo de 24 minutos y cinco segundos.

«Tenía bastantes ganas de esta carrera porque en 2023 y 2024 fui cuarto. Tenía esa espinita de haber sido dos años seguidos cuarto. Quería podio este año y estoy súper contento por haber podido ganar», admitió Escriche justo después de recoger el trofeo.

No le tembló el pulso en ningún momento de la prueba: «He salido a mi ritmo y enseguida se ha hecho el grupo de tres. Quería salir al ritmo que he salido para intentar desgastarles. Es verdad que me han aguantado casi hasta el kilómetro cinco. Entonces se han ido descolgando los otros dos compañeros. Al abrir hueco ya me he quedado un poco más tranquilo para no jugármela al sprint. Hasta la meta he mantenido esa distancia que poco a poco se ha abierto». Un liderazgo que, en ocasiones, puede resultar duro: «Al llevar el peso de la carrera desde el inicio, tienes que estar tirando y te comes mucho aire en contra. Eso siempre hace que desgastes un poco más. Los rivales van apretando».

El pasado mes de noviembre, Escriche se coronó en el medio maratón de Benidorm. Y en enero, hizo lo propio en Castellón. El turolense, campeón de España de maratón por equipos de 2024 y del Circuito Diputación de Valencia de 2023, enseñó sus credenciales en la 7,5K Valencia Abierta al Mar, organizada por LAS PROVINCIAS.

«He estado metiendo muchos kilómetros porque he estado preparando un maratón. A ver cómo va avanzando la temporada porque voy a tener varios cambios labores que me van a hacer modificarla un poco. Hasta agosto hay muchas carreras que correr e intentar ganar», afirmó con ambición este educador social.

Ha disfrutado de los lindo la prueba de este domingo: «Me gusta mucho el ambiente que se respira, con salida y meta prácticamente en la playa, avenidas largas, poco giros, buen nivel, buen tiempo... Lo reúne todo la carrera». Nunca ha participado en la 15K Valencia Abierta al Mar, aunque deja la puerta abierta.

«Algún año me tocará dar esa paso a la 15K. De momento la de 7,5 me ha ido muy bien, pero no lo descarto dentro unos años, o incluso el año que viene, dar ese salto», avisa.

Para Noelia Juan Pastor, vencedora en categoría femenina, se trataba de su primera participación en la 7,5K. Se estrenó por todo lo alto. «Me ha molado un montón. Se corre bastante rápido porque son todo rectas. La última se hace un poco larga porque vas viendo el arco súper lejos, pero es una carrera rápida y nos ha salido un buen día. Me gusta el calor», analizó la valenciana.

Noelia Juan se alza como una triatleta internacional respaldada por el Proyecto FER: «Como la carrera es el segmento que mejor se me da, llevo tres o cuatro años en el Serrano. Me dieron la oportunidad de venir con ellos a estas carreras, que siempre van bien. Correr es lo que más me gusta. Siempre que puedo voy a carreras los fines de semana». Este domingo, por su cabeza sólo pasaba un plan: «Mi objetivo era ganar y ya está».

En el mundo del triatlón, forma parte del CEA Bétera. El mismo equipo al que pertenecen las atletas que quedaron en segunda y tercera posición de la 7,5K Valencia Abierta al Mar este domingo. Noelia Juan luchó en cabeza con dos compañeras a las que conoce perfectamente: Ana Peirats y Alejandra Seguí.

«Me he encontrado mejor de lo que pensaba. Tenía claro que quería poner un ritmo pestoso para ver si se soltaban las máximas chicas posibles. He ido con Ana y con Alejandra. Tenemos buen ritmo y hemos ido las tres juntas. No sé en qué momento se ha quedado Alejandra. Me he visto con fuerza al final. Y sobre el kilómetro 6, he empezado a verle un poquito de debilidad a Ana y he dicho: 'Es mi momento'. Y en toda la recta final he aguantado la distancia», apuntó la de Bétera.