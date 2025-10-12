Los corredores toman la palabra

Lourdes Martí Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 18:25 | Actualizado 18:42h. Compartir

La 15K/7,5K Valencia Abierta al Mar no sólo se trata de correr. Participar en la cita del próximo 26 de abril (9 horas) permite formar parte de algo mucho más grande. En el camino hacia la salida de meta, este año los participantes en la prueba podrán elegir el diseño de la camiseta que les llevará hasta el arco de llegada más Mediterráneo de la mano de HEMON.

La firma valenciana impulsada por el ciclista profesional Javier Montaner se alía con la carrera patrocinada por LAS PROVINCIAS y ofrece a los participantes una prenda perfecta para acompañar al corredor en cada prueba y también, cómo no, en cada entrenamiento. Diseñada para ofrecer máxima ligereza y transpirabilidad, está confeccionada con un tejido circular ultraligero de solo 100 gramos que mantiene tu piel seca incluso en los entrenamientos más exigentes. Además, incorpora propiedades anti-olor para que te sientas fresco y cómodo durante más tiempo. Su diseño minimalista y rendimiento técnico hacen que sea una prenda imprescindible para deportistas que buscan superar sus límites con confort y estilo.

Con las características técnicas que aseguran una segunda piel para el corredor, se han diseñado cuatro opciones de las cuales la más votada será la escogida como la camiseta oficial de la 15K/7,5K Valencia Abierta al Mar. Éstas pueden verse con más detalle en la página web de la prueba. VOTA AQUÍ POR TU DISEÑO FAVORITO.

Cada una de ellas además de sus particularidades estéticas tiene nombre y apellidos: Cielo de Valencia. De color azul que evoca el techo de la ciudad del running, con efectos de nubes que también te traslada a nuestro Mediterráneo tan ligado a la prueba, el verde turquesa del texto ofrece un bonito contraste en una camiseta con un claro mensaje de arraigo a la prueba. El resto de la ciudad también se encuentra presente con perfilados de algunos de sus edificios más icónicos.

Ola de energía: de color verde agua o turquesa con detalles en blanco. Por su parte el fucsia y verde oscuro ofrecen un contraste potente que ayudan a transmitir precisamente ese impulso vinculado al mar, siempre protagonista en una carrera que también está homologada por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo). Ruta del mar: los tonos azules y verdes son protagonistas en un diseño que combina esos elementos urbanos y marítimos que hacen de la 15K/7,5K Valencia Abierta al Mar una carrera única. La ciudad y el Mediterráneo, comparten protagonismo.

Es la más diferente, aunque comparte razón de ser e inspiración con los otros tres diseños, Latido mediterráneo, tonos rosas y azules celeste, las letras negras y azules ayudan a formar un contraste muy atractivo en una camiseta que también lleva grabada parte del mapa de Valencia así como referencias al mar. La alianza entre la 15K/7,5K Valencia Abierta al Mar y HEMON, marca fundada en 2021, nace con el propósito de responder a las necesidades de los deportistas más exigentes. Tras consolidarse durante varios años en la fabricación y comercialización de textil deportivo especializado en ciclismo, la firma inicia ahora una nueva etapa en el mundo del running.

Fiel a su filosofía, HEMON ha trabajado siempre junto a equipos de competición para desarrollar y perfeccionar cada una de sus prendas. Esta misma estrategia será la base de su expansión en el sector del running, combinando tecnología, calidad y experiencia real en el terreno deportivo.

Como parte de esta nueva andadura, la marca apuesta por tener presencia en algunos de los eventos más destacados del calendario nacional. Uno de sus primeros pasos será en su ciudad natal, Valencia, donde fabricará todas las camisetas oficiales de la 15K/7,5K Abierta al Mar, una cita que por cierto ya tiene las inscripciones abiertas. Con este movimiento, HEMON reafirma su compromiso con el deporte y con la comunidad runner, ampliando su alcance y consolidando su posición en el mercado deportivo español.

