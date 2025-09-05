Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
Un participante en la XXXIII Volta a Peu Albal con unos auriculares.

Un participante en la XXXIII Volta a Peu Albal con unos auriculares. FILI NAVARRETE
VIDEOCONSEJO

Cinco accesorios básicos para regresar al running

Estos objetos facilitarán tu vuelta a los entrenamientos y te ayudarán a motivarte

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:46

Una buena lista de canciones... y ya tenemos esa motivación que necesitábamos. El regreso a los entrenamientos con vistas a esas carreras que tanto ... esperamos es menos dura con algunos accesorios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  2. 2 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  3. 3 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  4. 4 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  5. 5 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  6. 6

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  7. 7 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas
  8. 8 ¿Por qué hay una torre de arena de 2 metros en pleno centro de Valencia?
  9. 9

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  10. 10

    El hito arquitectónico que le faltaba a Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cinco accesorios básicos para regresar al running