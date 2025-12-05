Del truco del avituallamiento seguro al dilema de los geles: ¿Con o sin cafeína? El Maratón de Valencia señala los 9 puntos de avituallamiento líquido que hay durante la carrera y los tres kilómetros en los que entregará geles a los atletas

Cruzar la meta de un maratón no es solo cuestión de piernas, sino también de cabeza, estrategia y una buena gestión de los avituallamientos. En el Maratón de Valencia, cada sorbo y cada gel cuentan y por este motivo la organización ha diseñado un plan de hidratación milimétrico que acompaña al corredor desde el kilómetro 5,5 hasta el 40,4. Agua, bebidas energéticas y geles se convierten para muchos en el combustible invisible para cruzar la meta con una sonrisa y superar los momentos críticos.

Durante un maratón se producen pérdidas hídricas debido a la respiración y la sudoración por lo que hidratarse de forma correcta es algo totalmente necesario, por lo que los expertos recomiendan no saltarse ningún avituallamiento. Ah, y un truco que lo sabe quien ha corrido algún maratón: todos los corredores se lanzan a coger su avituallamiento nada más lo ven. Hay muchos metros para poder cogerlo, es mejor avanzar un poco y evitar los empujones de las primeras mesas. Hay agua y bebida energética de sobra para todos.

En qué kilómetro dan los geles

Quienes han sufrido el temido «muro» saben que este llega cuando el cuerpo agota sus reservas de glucógeno. El cuerpo se queda sin energía, como el coche que se queda sin gasolina, y es ahí (o para evitar que pase mejor unos kilómetros antes) cuando entran en juego los geles energéticos. En Valencia se entregarán en tres puntos clave: en los kilómetros 16,2, 25,8 y 34, exactamente donde comienzan esos baches físicos y mentales. Los voluntarios estarán preparados con dos tipos de geles Enervit perfectamente diferenciados: naranja para los sin cafeína y amarillo cítrico para los con cafeína. Bien señalizado, para que el corredor no tenga dudas.

¿Con o sin cafeína?

Y es precisamente ahí donde surge el dilema del maratoniano moderno: ¿gel con o sin cafeína? La cafeína (la llevan los geles amarillos) es un arma útil si sabes usarla. Aporta un empujón extra, mejora la percepción del esfuerzo y ayuda a mantener la concentración cuando la mente empieza a flaquear. Eso sí, también puede jugar en contra: si no estás acostumbrado, puede generar molestias estomacales o acelerarte más de la cuenta. Por eso, los expertos insisten en que lo que no se ha probado en los entrenamientos, no se debe estrenar en carrera. Y muchos lo que hacen es llevar sus propios geles para evitar inconvenientes inesperados.

Los geles sin cafeína (los naranjas), por su parte, son una apuesta segura para mantener los niveles de energía estables sin sorpresas. Funcionan como una reserva inmediata de carbohidratos y evitan riesgos innecesarios en un día en el que tu cuerpo ya está al límite. Muchos corredores optan por una combinación inteligente: sin cafeína en los primeros puntos y, si todo va bien, recurrir a la cafeína en el tramo final para combatir la fatiga mental y darle un plus al corazón de meta.

Agua y bebida energética: 9 puntos de avituallamiento

Habrá puestos de avituallamiento líquido en los puntos kilométricos 5.5, 10, 14.5, 18.7, 23, 28.3, 33.1, 37.1 y 40.4, en los que habrá agua Aquabona en botella de 33cl y Powerade (en vaso). Además en meta habrá también agua Aquabona en botella de 50cl y Powerade en botella. En post-meta habrá también avituallamiento sólido.

La organización recuerda que en los avituallamientos, el orden y el respeto son clave. Los corredores de los boxes amarillo y verde pueden coincidir con atletas femeninas de élite que recogen sus bebidas personales, por lo que se pide ser cuidadoso para no bloquear su acceso.

Vaselina y reflex

Además, durante el recorrido habrá tres puntos de asistencia rápida de Farmacia Ribera para asistir a los corredores que lo precisen, con vaselina y espray analgésico. Estarán situados en los kilómetros 24.5, 29.5 y 34.2. También estarán a tu disposición en la zona de postmeta.

