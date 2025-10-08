El aviso de dana frena a los runners en el 9 d'Octubre Tous fue el primer municipio en aplazar su tradicional carrera y Vilamarxant lo ha hecho tras decretarse la alerta naranja

Moisés Rodríguez Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:03

El running se ha convertido en algo tan arraigado en la Comunitat que no puede faltar en la programación del 9 d'Octubre. De hecho, hay varios municipios que tienen ya una carrera plenamente consolidada en un día de múltiples eventos, gran parte de los cuales se han suspendido o aplazado. Tras la tragedia del 29 de octubre, los Ayuntamientos no se la juegan y prefieren pasarse de previsores. Así se ha dado en estos días en Vilamarxant y, especialmente, en Tous.

Esta localidad fue la primera en suspender su carrera, este lunes, cuando todavía no había decretada ni siquiera una alerta amarilla para este jueves. Sí que empezaban a darse partes con posibles lluvias persistentes e incluso granizo en la Comunitat. Como hace unos días, ya se preparaba un horizonte de aplazamientos en el caso de que Aemet emitiera un aviso narajna y Emergencias de la Generalitat lo constatara con una alerta del mismo nivel.

La Volta a Peu de Tous, en principio, se ha pasado al 30 de noviembre. No es, ni mucho menos, que este evento queda aplazado, pues de todos es conocido que la localidad se halla en zona donde pueden producirse fuertes precipitaciones en otoño. También estaba todo preparado en Vilamarxant para una de las carreras más tradicionales del 9 d'Octubre, y que en este 2025 había programado su 35ª edición.

Este evento tiene la particularidad de discurrir en unos 1.500 metros junto al río Turia, en zona que estuvo afectada por la dana del pasado año. El Ayuntamiento había hecho un esfuerzo para que este tramo estuviera perfecto para una Volta a Peu donde los corredores deben cubrir dos vueltas a un mismo circuito. En el mediodía de este miércoles, y tras decretarse la alerta naranja, se ha decidido trasladar esta prueba al 9 de noviembre.