Andreu Blanes conquista Zegama con un heroico segundo puesto

Andreu Blanes, corredor de Onil, ha logrado un impresionante segundo puesto en la Zegama, una de las carreras de trail running más emblemáticas a nivel ... mundial, conocida por el extraordinario ambiente de su público. Blanes finalizó la prueba con un tiempo de 3:50:53, a siete minutos y 25 segundos del vencedor, el marroquí Elhousine Elazzaoui.

La jornada de Blanes estuvo marcada por la épica, cruzando la meta con el rostro ensangrentado tras sufrir dos caídas debido al agotamiento muscular. «Me he caído dos veces porque iba muy justo muscularmente. En la segunda me he comido una piedra porque ya no tenía reflejos», explicó el atleta. Sin embargo, también hubo momentos de gran euforia, especialmente en la famosa subida al Aizkorri, donde la multitud forma un pasillo estrecho para animar a los corredores. Blanes describió la experiencia como una de las más «bestias» de su vida, incapaz de contenerse y levantar los brazos ante el público a pesar de las recomendaciones de su hermana para conservar energía.

El atleta de Hoka, que se ha enfocado en el trail running después de competir varios años en los 3.000 metros obstáculos y de un gran debut en maratón en Valencia en diciembre, realizó una gran preparación para Zegama, incluyendo dos viajes previos para conocer el recorrido y evaluar sus posibilidades. A pesar de ello, llegó a la línea de salida con algunas dudas debido a una bacteria que afectó la recta final de su entrenamiento.

Blanes tomó la delantera al inicio en un tramo llano, aprovechando su capacidad para correr. Aunque pensaba que le alcanzarían en las subidas, mantuvo un buen ritmo. Fue superado por Elazzaoui y Daniel Pattis en las cuestas más empinadas, y poco después sufrió su primera caída. Animado por su novia Natalia y su entrenador Luismi Martín Berlanas en un avituallamiento, quienes le informaron que el italiano (Pattis) solo le llevaba medio minuto, Blanes sufrió una segunda caída, golpeándose fuertemente las costillas y torciéndose el tobillo. A pesar de los contratiempos, logró superar al italiano y dio «todo lo que tenía hasta la meta».

Este segundo puesto representa el resultado más importante de Blanes en el trail running desde su victoria en Sierre Zinal hace tres años. La experiencia en Zegama fue inolvidable para él, comparándola con «correr el Tour de Francia» debido a la inmensa cantidad de gente animando a lo largo del recorrido. En esta carrera, Blanes también se reencontró con su gran amigo Antonio Martínez, con quien compitió en pruebas de orientación hasta 2018. Martínez, también alicantino, finalizó en séptima posición, mientras que la también alicantina Rosa Lara quedó cuarta, a 42 segundos del podio en la carrera ganada por Sara Alonso.