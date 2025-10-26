La Carrera 10KFem cambia de fecha en Valencia por una exigencia del Ayuntamiento Una nueva normativa limita la organización de actividades en vía pública entre el 23 de febrero (Crida) y el 19 de marzo

La Carrera 10KFem cambia en este 2026 su fecha de celebración y pasará a celebrarse el domingo 29 de marzo, después del periodo fallero, para adaptarse a la nueva normativa municipal aprobada por el Ayuntamiento de Valencia, que limita la organización de actividades en vía pública entre el 23 de febrero (Crida) y el 19 de marzo, periodo reservado a los actos falleros oficiales.

Por este motivo, la organización junto con los organismos municipales competentes ha decidido trasladar la cita a finales de mes, y dentro de su tradicional mes de marzo, manteniendo su vinculación con las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, y manteniendo el espíritu y la energía que han convertido a la 10KFem en un referente del deporte femenino.,

Sobre la 10K Fem

La 10KFem es actualmente la única carrera femenina homologada de España y cada año atrae a cerca de 3.000 mujeres de toda España y de muchos otros rincones del mundo para recorrer las calles del centro de Valencia, consolidando la carrera como uno de los eventos deportivos femeninos más importantes del país.

La organización hará pública en breve la entidad solidaria a la que realizar la donación, así como las novedades para esta edición y la fecha de apertura de inscripciones que está prevista para el próximo mes de noviembre.

La Carrera 10KFem – Día de la Mujer… ¡Deportista! es una carrera popular de categoría femenina organizada por Nosotras Deportistas, que pretende fomentar el deporte femenino e impulsar la presencia de más mujeres en todos los ámbitos de decisión del deporte, desde la base hasta la élite.

Cuenta además con la colaboración de diversas entidades tanto públicas como privadas y está dirigida a todas las aficionadas al running, principiantes o expertas, que quieran disfrutar del deporte en primera persona e inspirar a mujeres y niñas a hacer deporte.