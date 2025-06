300.000 niños buscan un nombre a su enfermedad rara y una vía al tratamiento

«No saber cómo se llama la enfermedad añade incertidumbre y miedo»

Juan Carrión, presidente de Feder, sostiene que no tener un diagnóstico es una de las situaciones más angustiosas que puede vivir una familia. «Ya es difícil convivir con una enfermedad rara, pero no saber cómo se llama, qué la provoca o cómo va a evolucionar añade incertidumbre y miedo». Al igual que la doctora Guillén, Carrión admite que el diagnóstico no lo es todo, pero lo cambia todo. «Sin él no hay pronóstico, tratamiento adecuado ni posibilidad de acceder a terapias o de prevenir nuevos casos en la familia. Es como caminar a ciegas. Por eso, desde Feder llevamos años trabajando para que ninguna familia tenga que pasar por ese camino en soledad». Por eso confía en que campañas como 'El viaje de Nica' logre visibilizar una realidad que sigue siendo invisible para muchos. «Cada muñeca Nica simboliza ese largo camino que muchas familias recorren en busca de respuestas. Queremos que llegue al mayor número de personas, que emocione y que movilice. Y, sobre todo, que los fondos recaudados permitan que más niños accedan a estudios genéticos avanzados que les acerquen a un diagnóstico. Cada diagnóstico es una oportunidad para mejorar la vida de un niño y de su familia», apostilla.