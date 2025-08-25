Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
El tubo de escape de un vehículo libera dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión. Fotolia

Casi 30.000 españoles enferman o mueren al año por la insalubridad de la vida urbana

Los factores de riesgo están entrelazados, pero el grueso del daño lo causan la contaminación excesiva del aire y la falta de actuaciones para combatir las olas de calor

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:11

No basta con cuidarse uno mismo para ahuyentar el riesgo de sufrir enfermedades relevantes. Adoptar unos hábitos de vida saludables (buena alimentación, ejercicio regular, descanso, ... nada de tabaco y poco alcohol) es indispensable para alejar al máximo la posibilidad de padecer buena parte de las patologías más graves. Sin embargo, hay un elemento cotidiano casi imposible de controlar de forma individual, pero con un efecto muy pernicioso para la salud de los ciudadanos, como lo demuestra una reciente investigación de la Universidad de Navarra y Sanitas: los factores medioambientales ligados a la vida urbana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6

    Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre
  7. 7 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo
  8. 8 Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja
  9. 9 Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales
  10. 10 Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Casi 30.000 españoles enferman o mueren al año por la insalubridad de la vida urbana

Casi 30.000 españoles enferman o mueren al año por la insalubridad de la vida urbana