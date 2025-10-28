El 018, nuevo teléfono para las víctimas de siniestros de tráfico Entrará en servicio «a principios de año», será gratuito y anónimo y proporcionará atención psicológica, jurídica y social tanto a víctimas como a familiares

José Antonio Guerrero Madrid Martes, 28 de octubre 2025, 13:49 | Actualizado 14:03h.

El 018 es el nuevo teléfono gratuito que el Gobierno pondrá a disposición de las víctimas de siniestros de tráfico para asesorarles en todas las dudas que les puedan surgir y proporcionales una atención integral y un seguimiento de cada caso. La DGT avanzó esta iniciativa en un foro organizado el pasado junio por la asociación de víctimas Stop Accidentes, pero ha sido este mes de octubre cuando se ha concretado el número de tres cifras del nuevo servicio telefónico. Así lo recoge una resolución publicada en la web del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dentro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en la que se propone asignar el 018 para ofrecer atención telefónica a cualquier víctima, directa o indirecta, de un siniestro vial.

El teléfono estará completamente operativo «a principios del próximo año», según han adelantado este martes fuentes de la DGT, y ofrecerá apoyo psicológico, jurídico y social a las víctimas de siniestros de tráfico y sus familias. En 2024, cerca de 1.700 personas fallecieron en vías urbanas (488) e interurbanas (1.154), a las que hay que sumar casi diez mil hospitalizados y 130.000 heridos de menor gravedad. Según esas mismas fuentes, el teléfono era «una asignatura pendiente que la DGT tenía con todas las víctimas, tanto directas como indirectas», han apuntado en referencia a los heridos y a los familiares de los fallecidos.

El nuevo canal de atención telefónica será anónimo, gratuito y confidencial, y proporcionará a las víctimas de un siniestro de tráfico atención integral con profesionales de trabajo social, psicólogos y juristas especializados, así como orientación y seguimiento de los casos, y coordinación con asociaciones de víctimas y otros organismos.

El 018 no estará disponible las 24 horas, como se había barajado en un principio, sino que funcionará en horario de 8:00 a 21.00 todos los días del año. Este y otros detalles se darán a conocer en una presentación oficial, una vez concluya toda la tramitación (el plazo de presentación de alegaciones termina el 17 de noviembre) y el servicio esté listo para ponerse en marcha, lo que la DGT calcula que será a principios de 2026.

Nueve personas

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Servicios de Teleasistencia, una de las tres empresas licitantes, y se extenderá hasta 2027, prorrogable por otros dos. El presupuesto anual con el que parte es de unos 580.000 euros y para desarrollar el servicio, según informa Servimedia, contará con una plantilla formada por nueve personas: seis graduadas en Trabajo Social, otra en Psicología, otra en Derecho y una persona que ejercerá labores de coordinación.

En la provisión del servicio se velará porque los usuarios con discapacidad auditiva o del habla dispongan de las facilidades que permitan su adecuada atención, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Además, el operador designado para gestionar el 018 deberá enviar cada mes de enero una estadística de las llamadas recibidas durante el año anterior, la duración media de las mismas y el porcentaje de no atendidas, para poder llevar a cabo «un adecuado seguimiento sobre la disponibilidad del servicio».

El nuevo servicio, que tendrá también una línea de WhatsApp, permitirá asesorar a las víctimas de accidentes en todas las dudas que les puedan surgir. «Podrán preguntar todo aquello que se asocie a una víctima tras un siniestro: información médica, policial, judicial, asistencial y también orientación sobre apoyo psicológico y jurídico», según explicó en su momento la secretaria general de la DGT, María Lidón Lozano. La número dos de Tráfico resumió así la filosofía de la medida. «Ante un siniestro uno siente desconcierto, desinformación, desasosiego, desamparo… y eso es lo que pretendemos suplir con este servicio telefónico de atención a víctimas de siniestros viales».

El 018 se incluye dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 que presentó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Pleno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial en febrero de 2022 y que tiene como finalidad la reducción hasta de un 50% del número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico antes de que acabe esta década.

El teléfono es una antigua demanda de las asociaciones de víctimas, que lo vienen reclamando desde hace años para atender a las personas que sufren un siniestro vial. Hay países como Francia donde ya lo tienen implantado. Tráfico calcula que se producirán en torno a 100.000 llamadas al año y unas 1.200 atenciones posteriores de derivación jurídica o psicológica.