Usuarios de la Marina de Gandia denuncian derrumbes en un pantalán Los clientes aseguran que el estado de las instalaciones «compromete la seguridad» y piden un calendario de reparaciones

Un grupo de usuarios y clientes de la Marina de Gandia ha manifestado su «profunda preocupación y disconformidad» ante la falta de mantenimiento de las instalaciones concesionadas, después de que el pantalán 2/3 sufriera un derrumbe parcial el pasado 21 de noviembre.

Ante esta incidencia, un grupo de clientes presentó un escrito de protesta y reclamación dirigido al gerente de la Marina de Gandia, además de notificar a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sobre la situación. Unos días después se produjo otro derrumbe parcial en otra sección del mismo pantalán.

Los clientes denuncian una ausencia de información, ya que la concesionaria no ha comunicado «nada a sus clientes» respecto al estado de deterioro del pantalán ni sobre las medidas preventivas que deberían haberse adoptado.

Según los usuarios de la Marina, esta situación «compromete la seguridad de las embarcaciones y de las personas que acceden a las instalaciones». Los clientes señalan que esta situación «contraviene las obligaciones de conservación y explotación» establecidas tanto en el Pliego de Condiciones como en las Normas de Régimen Interior aprobadas por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

El grupo de usuarios, que por el momento prefiere no identificarse para evitar «más represalias como las que ya se han dado», exige una respuesta urgente y piden a la concesionaria explicaciones sobre las causas del derrumbe y la falta de mantenimiento. Además, también piden un calendario de obras de reparación y una propuesta concreta de compensación económica en las tarifas.

