Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar
Estado del pantalán. LP

Usuarios de la Marina de Gandia denuncian derrumbes en un pantalán

Los clientes aseguran que el estado de las instalaciones «compromete la seguridad» y piden un calendario de reparaciones

Redacción

Alzira

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Un grupo de usuarios y clientes de la Marina de Gandia ha manifestado su «profunda preocupación y disconformidad» ante la falta de mantenimiento de las instalaciones concesionadas, después de que el pantalán 2/3 sufriera un derrumbe parcial el pasado 21 de noviembre.

Ante esta incidencia, un grupo de clientes presentó un escrito de protesta y reclamación dirigido al gerente de la Marina de Gandia, además de notificar a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sobre la situación. Unos días después se produjo otro derrumbe parcial en otra sección del mismo pantalán.

Los clientes denuncian una ausencia de información, ya que la concesionaria no ha comunicado «nada a sus clientes» respecto al estado de deterioro del pantalán ni sobre las medidas preventivas que deberían haberse adoptado.

Según los usuarios de la Marina, esta situación «compromete la seguridad de las embarcaciones y de las personas que acceden a las instalaciones». Los clientes señalan que esta situación «contraviene las obligaciones de conservación y explotación» establecidas tanto en el Pliego de Condiciones como en las Normas de Régimen Interior aprobadas por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

El grupo de usuarios, que por el momento prefiere no identificarse para evitar «más represalias como las que ya se han dado», exige una respuesta urgente y piden a la concesionaria explicaciones sobre las causas del derrumbe y la falta de mantenimiento. Además, también piden un calendario de obras de reparación y una propuesta concreta de compensación económica en las tarifas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  4. 4 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  5. 5

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  6. 6 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  7. 7 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  8. 8

    Los pilares de la discordia
  9. 9 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  10. 10 Multitudinaria reyerta en Albal con un centenar de implicados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Usuarios de la Marina de Gandia denuncian derrumbes en un pantalán

Usuarios de la Marina de Gandia denuncian derrumbes en un pantalán