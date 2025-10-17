La unión de Lamine Yamal y Aitana Bonmatí con Gandia La capital de la Safor comparte reconocimiento con las grandes estrellas del deporte nacional

A. Talavera Alzira Viernes, 17 de octubre 2025, 10:28 | Actualizado 10:43h.

¿Qué tiene en común la ciudad de Gandia con estrellas del fútbol nacional como Lamine Yamal, Aitana Bonmatí o Rodri? Todos han sido galardonados por el Premio Nacional del Deporte por lo que Gandia se sitúa entre la élite deportiva nacional. El jurado de este galardón, entregados por el Consejo Superior de Deportes que está presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, ha notificado que el Ayuntamiento es la entidad local española que más ha contribuido a la promoción del deporte en 2023.

Junto con Gandia, algunos de los galardonados anunciados han sido los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí, los atletas Álvaro Martín y María Pérez, además de Lamine Yamal y la selección española femenina de fútbol, ​​entre otros.

Según el Ministerio de Deportes, además de destinar más de 200.000 euros al apoyo de los clubs de base y celebrar más de un millar de actividades deportivas durante ese año, Gandia ha sido un ejemplo en la implementación de los fondos europeos, con la creación de espacios innovadores para deportes urbanos, como el skate park, que ya es un referente nacional.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, aprovechó su intervención en el acto de presentación de la VI Cursa de les EmpresesSafor-ESIC para valorar esta distinción, que será entregada por Su Majestad el Rey Felipe VI el próximo mes de febrero en Madrid.

«Es un motivo de orgullo y un estímulo para seguir trabajando en un modelo de ciudad que apuesta por el deporte y la salud como ejes transversales de crecimiento y prosperidad», afirmó el alcalde.

Prieto también subrayó que el reconocimiento «premia un trabajo compartido entre el Ayuntamiento, los clubs deportivos y las entidades locales», y demuestra que Gandia «es una de las ciudades que más está creciendo en número de deportistas federados, licencias y clubs».

Para la concesión de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a los méritos de 2023 y 2024, el jurado de expertos reunido este jueves en el Consell Superior de Deportes ha valorado más de 180 propuestas enviadas por instituciones, deportistas y profesionales del sector.