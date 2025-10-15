Tavernes recuperará caminos y canales afectados por la dana

Tavernes es la localidad más al sur afectada por la dana. Como en muchos otros casos los desperfectos se centraron en la zona rural y ... en la parte del término más cercana a Cullera. Caminos rurales y parcelas de cultivo quedaron anegadas por el desbordamiento de barrancos.

La reconstrucción en Tavernes se centra precisamente en la reparación de estos caminos, concretamente los trabajos se llevarán a cabo para la mejora del canal de defensa que limita con Cullera y la reparación del Camí Tancat, que tiene graves problemas por desprendimientos de los márgenes de este camino que limitan con las principales vías de desagüe. La fuerza del agua destrozó este tipo de infraestructuras esenciales para el sector agrícola durante las diferentes campañas.

2,76 millones de euros recibidos por el Ministerio

El Ayuntamiento de Tavernes recibió 2,7 millones de euros del Ministerio de Política Territorial para recuperarse de la dana y se ocupará de los trabajos Tragsa.