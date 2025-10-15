Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
Una de las zonas que quedó anegada por las riadas del 29-O. A. T.
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Tavernes recuperará caminos y canales afectados por la dana

La localidad, la más al sur de la zona dana, sufrió desperfectos en su término rural

A. T.

Tavernes

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:14

Comenta

Tavernes es la localidad más al sur afectada por la dana. Como en muchos otros casos los desperfectos se centraron en la zona rural y ... en la parte del término más cercana a Cullera. Caminos rurales y parcelas de cultivo quedaron anegadas por el desbordamiento de barrancos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan al dueño de un restaurante de Valencia por violar a una mujer mediante sumisión química
  2. 2

    El emblemático restaurante que cierra sus puertas en El Carmen: «Nos fueron robando un barrio. No queremos transformarnos en lo que no somos»
  3. 3 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  4. 4

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  5. 5 Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá
  6. 6 Mazón anuncia 500 euros para cada alumno afectado por la dana
  7. 7 Se derrumba una casa deshabitada en Patraix
  8. 8 Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes
  9. 9

    El asesino en serie valenciano que ha puesto en vilo a una aldea gallega
  10. 10

    Ábalos esquiva por el momento la cárcel pese a negarse a declarar ante el Supremo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tavernes recuperará caminos y canales afectados por la dana

Tavernes recuperará caminos y canales afectados por la dana