El PSPV de Gandia exige a la Generalitat que recupere las ayudas al transporte público en la ciudad La Conselleria no incluye la zona D de la red de Cercanías por lo que la capital de la Safor se queda fuera de los descuentos de la tarjeta SUMA

A. T. Alzira Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:41 | Actualizado 18:51h.

El Grupo Municipal Socialista de Gandia presentará en el próximo pleno una declaración institucional para exigir a la Generalitat que recupere de manera inmediata las ayudas que ha eliminado para el transporte público y que afectan a la ciudad, ante «su negativa a la petición expresa efectuada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio rectificara e incluyera la zona D», en la que se encuentra Gandia, en los descuentos de la tarjeta SUMA.

En este sentido, el portavoz socialista, Adrián Vila, ha puesto de manifiesto que «es indignante e intolerante que los gandienses paguen un 40% más por utilizar el tren de Cercanías. Y, es más indecente que, una vez más, el PP de Gandia calle ante este agravio comparativo», añadiendo que «no podemos consentir este trato desigual. Vivir en nuestra ciudad no puede salirnos más caro, sobre todo tratándose de una medida que afecta principalmente a jóvenes estudiantes y trabajadores que cada día cogen el transporte público para desplazarse».

Vila ha remarcado que «se trata de otra discriminación más hacia nuestra ciudad por parte del Consell de Carlos Mazón que demuestra el maltrato que está recibiendo la ciudadanía de Gandia por parte de la Generalitat Valenciana. Hablamos de una decisión arbitraria y perjudicial para los intereses generales de Gandia, en la que vemos que el portavoz del PP Víctor Soler prioriza los intereses de su partido frente a los de los gandienses, y no defiende a su ciudad cuando más falta hace. Probablemente, sea porque viaja en coche oficial y no ve la realidad».

El portavoz socialista considera como excusa la contestación y explicaciones aportadas por la Conselleria para justificarse. «Es la constatación que el Consell de Carlos Mazón está superado y que vuelve a perjudicar a Gandia. Que no diga que son cuestiones competenciales lo que es ideología e incompetencia. Lo que está ocurriendo es una nueva discriminación interesada hacia la ciudadanía de Gandia y que tiene responsables directos», ha señalado.

Según el criterio de la Generalitat Valenciana, los descuentos en el transporte público se aplican en las zonas ABC, pero no en la D. De este modo, un título SUMA mensual para las zonas ABC –por ejemplo, para un viajero de Xeraco o Tavernes de la Valldigna que trabaje en Valencia– cuesta con los nuevos descuentos 52,80 euros al mes con derecho en todas las redes de transporte metropolitano gracias a la bonificación del 40%. Por su parte, un abono mensual para las zonas ABCD –por ejemplo, para un viajero de Gandia que trabaje en Valencia– vale 131 euros, al no aplicarse la rebaja.