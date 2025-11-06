Productores de Brasil,India y países árabes visitan Gandia y Xàtiva en busca de escenarios Film Valencia es la plataforma impulsada por la Diputación que promueve la realización de rodajes

EFE Alzira Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

Un grupo de 10 productores y localizadores de la industria audiovisual de Brasil, India y del estudio MAD Solutions (el mayor dedicado al cine de los países árabes) han visitado los municipios valencianos de Gandia y Xàtiva en busca de nuevos escenarios de rodaje, con la colaboración de Film Valencia, dependiente de la Diputación de Valencia.

La comitiva ha recorrido ambos municipios como parte de su estancia la semana pasada en la Comunitat Valenciana, en una expedición organizada por el Instituto de Comercio Exterior (IVACE).

«Estas visitas son muestra del creciente interés que despierta nuestro territorio actualmente entre la industria audiovisual por el potencial natural y patrimonial de sus municipios, así como de la progresiva consolidación de la provincia de Valencia como destino del turismo de cine, sector donde cada vez dispone de un mejor posicionamiento», ha destacado el diputado provincial de Turismo, Pedro Cuesta.

Film Valencia es la plataforma impulsada por la corporación provincial que promueve la realización de rodajes cinematográficos y fotografía publicitaria en la provincia, según un comunicado de la Diputación.

También ofrece asesoramiento a los municipios en este ámbito y un directorio digital actualizado con localizaciones, empresas y servicios locales, a disposición de productoras y agentes de la industria audiovisual.