Piedras del techo de la Colegiata de Gandia se desprenden por las humedades La parroquia pide una restauración urgente al existir filtraciones en gran parte de los muros

A. Talavera Gandia Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:42

La Colegiata es uno de los edificios más relevantes del patrimonio artístico de Gandia y ha lanzado un SOS para seguir conservando su belleza debido a los desperfectos que sufre durante los últimos años. Uno daños que se agravan con cada periodo de lluvia que provocan humedades y desprendimientos. Esto es lo que más preocupa a esta institución que ha reclamado que se realiza una restauración de urgencia para evitar daños personales.

«Hemos recogido diez capazos de piedras que han caído del techo y no son pequeñas por lo que esto podría provocar una nueva 'delicà' de Gandia», comenta el párroco Paco Llorens mientras muestra alguno de los restos desprendidios.

El edificio del siglo XV presenta una gran cantidad de goteras y humedades en los muros y cubiertas y los trabajos de mantenimiento realizados no son suficientes, aseguran desde la Colegiata, por lo que solicitan una actuación de mayor envergadura.

Estos problemas se remontan a hace más de una década pese a que en 2010 se acometió una gran restauración en esta iglesia. «Se cometieron errores que señalamos desde el primer momento y los materiales utilizados no fueron los idóneos como se está comprobando», apunta Llorens. En este sentido, un informe técnico remarca que las derivaciones de las aguas de lluvia filtran en los muros causando las humedades y que el mortero utilizado para la reconstrucción contenía una gran cantidad de sales que se desprenden a diario como se puede comprobar en las paredes y el suelo del edificio.

La parroquia ha invertido en estos últimos años 180.000 euros para solventar desperfectos además de más de 150.000 euros en limpieza tanto de la propia nave como de las imágenes. «Las capillas se han arreglado tres veces pero siguen saliendo humedades», muestra Llorens en una de las partes de la Colegiata.

Todos estos esfuerzos no son suficientes para que la Colegiata se mantenga en buen estado y con el paso del tiempo temen que los daños sean irreversibles o provoquen una desgracia personal.

Por ello, se ha solicitado una subvención a al departamento de Patrimonio de la Generalitat de unos 200.000 euros para poder solucionar parte de los desperfectos. Deterioro que no sólo se puede observar en la nave principal si no que en las entrañas del edificio todavía supone más perjuicios con instalaciones eléctricas al descubierto que se mojan por las goteras.

Las lluvias de la pasada semana provocaron nuevas filtraciones y se están preparando los trabajos para acceder al tejado y comprobar la magnitud de la afección. «Queremos que se solucionen los problemas tanto por la parroquia como por el patrimonio», concluye Paco Llorens.

