Paco Cerdà y José Luis Sastre protagonizarán la cuarta jornada de 'Gandia Pensa' el 17 de octubre El jardín de la Casa Marquesa acogerá el evento a partir de las 18:30 horas

M. G. Gandia Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:43 Comenta Compartir

Vuelve una nueva cita de Gandia Pensa, en esta ocasión en colaboración con la Tardor Literària, que reunirá a dos de las voces más prestigiosas, responsables y apasionantes de nuestros días: José Luis Sastre y Paco Cerdà, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Narrativa del Ministerio de Cultura. Dos valencianos que, desde el periodismo y la literatura, se han acercado con sinceridad y valentía en estos momentos difíciles, con una mirada clara y lúcida al pasado en un intento de comprender el presente. Dos autores que comparten la responsabilidad de tener una visión en un espacio público, y la ofrecen cada día a los demás con rigor y veracidad.

La Junta Directiva de Gandia celebra la alianza entre Gandia Pensa y el Tardor Literario en este acto, con el objetivo de compartir complicidad en dos iniciativas del Departamento de Cultura que buscan generar y garantizar espacios de diálogo con la ciudadanía.

Paco Cerdà y José Luis Sastre saben que la literatura es más preguntas que respuestas, que no está tan alejada la responsabilidad de crear lo bello de lo que informa con responsabilidad. Por eso, en esta nueva sesión, con el título de «Memoria de una vida, memoria de un país», acercarán todos aquellos temas que han tratado en sus obras, aquellos con los que conviven a diario en sus trabajos y a la necesidad de salvaguardar el pensamiento crítico cada vez más por parte de la ciudadanía, además, con un ejercicio de convivencia en el presente. La conversación será moderada por María Bravo, de la Librería Ambra.

Paco Cerdà, nacido en Genovés, es periodista y escritor de no ficción. Ha trabajado en el Levante-EMV, y colabora habitualmente en diversos encuentros de comunicación con El País. Es autor de obras como El peón (reconocido con el Premio Calamo al mejor libro del año en 2020), 14 de abril (que mereció el Premio Libros de No Ficción del Asterioide, el Premio Librerías de Navarra y el Premio de la Crítica Valenciana 2023). Con 'Presentes' ha obtenido recientemente el Premio Nacional de Narrativa.

José Luis Sastre, natural de Alberic, es uno de los locutores de radio más reconocidos y estimados de nuestro país. Colaborador habitual de El País, subdirector del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, sabe ganarse a la audiencia de una forma única e inequívoca acercando la realidad a los ciudadanos. Ha sido reconocido con la Antena de Oro en 2024 por su labor como subdirector del programa Hoy y con el Premio Global Waves del Poscast 2025 al videopodcast número un millón por «Sastre y Maldonado». Se estrenó en 2024 en el ámbito de la narrativa con la obra «Las Frases Robadas».

Esta cuarta edición llega tras el éxito de la jornada inaugural, que contó con la participación del escritor Theodor Kallifatides, quien llenó el Salón de la Corona y una de las salas anexas del Palacio Ducal, y de la segunda jornada, en la que el magistrado Joaquim Bosch abordó temas clave sobre la calidad democrática, los riesgos de las derivas autoritarias y la fragilidad de las instituciones.

En el tercer encuentro, Marina Garcés y Antonio Monegal protagonizaron una conversación donde se enfatizó la necesidad de la palabra y el concepto de democracia en un momento de tanta incertidumbre.

Gandia Pensa es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Gandia, junto con la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València, el CEIC Alfons el Vell y la Dirección General del Ministerio de Cultura. La comisaria del ciclo es Àngels Gregori. El objetivo es fortalecer los valores democráticos y humanísticos en el contexto actual.