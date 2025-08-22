Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
Una de las cámaras. LP

Oliva instala cámaras de vigilancia con intelegencia artificial

El Ayuntamiento pone en marcha un programa piloto para comprobar la funcionalidad de estos sistemas

A. Talavera

Alzira

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:06

El Ayuntamiento de Oliva pone en marcha un estudio para la implantación de un sistema integral de videovigilancia con aplicación de inteligencia artificial. Actualmente, se ha adjudicado un contrato de alquiler de 16 cámaras, distribuidas en ocho puntos estratégicos del municipio, por un período de 12 meses. Se trata de una prueba piloto que permitirá analizar su funcionalidad y sentar las bases para una futura adquisición definitiva.

El proyecto contempla dos ámbitos diferenciados: el control del tráfico y seguridad vial y la seguridad ciudadana y control de comportamientos incívicos.

Ambos procesos avanzan en paralelo, pero con ritmos distintos. Mientras el control del tráfico cuenta con una tramitación más ágil, el apartado de seguridad ciudadana requiere autorizaciones más complejas, especialmente en materia de protección de datos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Oliva formuló el pasado 3 de junio de 2025 una consulta jurídica a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), paso imprescindible para poder aplicar la videovigilancia con fines como la detección y sanción de vertidos ilegales, así como la protección de la salud y el medio ambiente. Además, la Delegación del Gobierno, mediante la Comisión de Garantías de Videovigilancia, deberá también otorgar la autorización correspondiente.

El 20 de junio de 2025 se adjudicó el contrato para el suministro e instalación de 16 cámaras móviles con sistema de comunicación 4G, que refuerzan el control del tráfico. Estas cámaras cumplen con la normativa vigente y permiten mejorar la movilidad urbana y la seguridad en puntos sensibles del municipio.

Cabe destacar que, en caso de producirse delitos o infracciones dentro de las zonas videovigiladas, las imágenes podrán ser utilizadas como prueba frente a una instrucción judicial o administrativa, siempre con todas las garantías legales

