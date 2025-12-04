El nuevo centro de salud de Oliva atenderá a 10.000 vecinos También cuenta con una base para las SAMU y la Conselleria de Sanidad ha invertido 3,8 millones de euros

A. Talavera Alzira Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:32 Comenta Compartir

El nuevo centro de salud de Oliva ya está en servicio, sustituye al antiguo consultorio, y dará cobertura a más de 10.000 pacientes de la ciudad. Esta jueves se ha abierto al público el nuevo Centro de Salud de Sant Francesc de Oliva. Por el momento, su horario será de 8.00 ha 15.00 h. Las urgencias por la tarde y de noche continuarán atendiéndose en el centro de salud de la calle del Historiador Bernardí Llorca.

El nuevo centro cuenta con atención de medicina familiar, enfermería, pediatría, atención a la mujer y trabajo social, además de albergar la base de SAMU del área.

El recinto dispone del propio edificio del centro de salud y de otro edificio que alberga la base del SAMU, así como un área ajardinada y de aparcamiento en una superficie total de 2.000 metros cuadrados que ha contado con una inversión de 3,8 millones de euros.

El edificio del centro de salud, de dos plantas, dispone de seis consultas médicas, seis de enfermería y dos consultas polivalentes; dos consultas de pediatría y una de enfermería pediátrica, una zona de extracciones y una sala de pruebas diagnósticas y tratamientos.

Además, cuenta con un área de atención a la mujer con consulta de matrona y gimnasio de preparación al parto; así como los despachos de trabajo social y de administración.

Por su parte, el edificio que alberga la base del servicio de SAMU dispone de habitaciones, cocina y comedor para los profesionales de transporte sanitario del área.

Con la apertura de este nuevo centro de salud se reestructura el mapa sanitario de la ciudad de Oliva para ofrecer una mayor calidad asistencial y más accesibilidad.

Las personas afectadas por la modificación del mapa sanitario recibirán por parte de la Conselleria de Sanitat, y tanto por SMS como por vía postal, la notificación del cambio de centro de salud con la indicación de su facultativo/a y su enfermero/a de referencia.

«Después de años de reivindicaciones, finalmente podemos decir que Oliva tiene dos centros de salud completos, operativos, modernos y que responden a las necesidades sanitarias de nuestra ciudad. Muchas gracias a las corporaciones anteriores ya las actuales por todo el esfuerzo realizado para que esta nueva infraestructura sea hoy una realidad», destacaba la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, durante la inauguración de las instalaciones.

Temas

salud

Sanidad

Oliva