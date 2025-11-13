Netflix busca figurantes para una nueva serie que se rodará en Gandia La producción ambientada en los años 90 también se localizará en otras localidades como Oliva o Piles

Gandia y la Safor se convertirán en localizaciones de una nueva serie de Netflix. La plataforma prepara una serie ambientada en los años noventa y ha abierto un proceso de selección de figurantes en la ciudad y en los municipios cercanos.

La gestión de este proyecto se ha llevado a cabo a través de Gandia Film Office, un servicio dependiente del área de Turismo del Ayuntamiento de Gandia, que sigue consolidando la ciudad como un escenario de referencia para producciones cinematográficas y televisivas.

El rodaje está previsto entre los días 13 y 21 de noviembre en localizaciones de Gandia, Oliva, Piles, Pego y otras zonas cercanas. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres entre 20 y 55 años. Además, se buscan propietarios de coches de los años ochenta y noventa que quieran participar junto a sus vehículos.

Se valorará especialmente que las personas candidatas residan en las zonas de rodaje, dado que las jornadas se realizarán en días sueltos.

En los últimos años, Gandia ha incrementado su presencia en rodajes gracias a la variedad de escenarios naturales y urbanos, su patrimonio histórico, la infraestructura de servicios y el acompañamiento técnico que ofrece la Film Office, que actúa como ventanilla única para la industria audiovisual.

