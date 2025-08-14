El Mediterránea Dual Fest Gandia espera a más de 45.000 asistentes

A. Talavera Alzira Jueves, 14 de agosto 2025, 17:01 Comenta Compartir

Gandia está preparada para dar la bienvenida a la tercera edición del Mediterránea Fual Fest, el festival indie más importante de la Comunitat que tendrá lugar del 14 al 16.

Este año será sexta edición, la tercera en Gandia, y durante los 3 días que dura el festival, está previsto que pasen alrededor de 45.000 personas (15.000 espectadores por día) por el recinto ubicado en el parque Ausiàs March. Y dónde se podrá disfrutar del mejor pop, rock y electrónica de música indie hecha en España actualmente, con un total de 24 grupos.

«Es también un motor económico muy importante, forma parte de la oferta turística y, además, en el caso del Festival Mediterránea, lo hemos integrado con la oferta cultural y con la programación del verano de Gandia. No sólo porque el tejido de la ciudad está implicado en las actividades del festival, sino porque, en además, se vuelve a repetir, y será la tercera edición, el 'Mediterránea al carrer', con actuaciones musicales directamente en el centro de la ciudad», destaca el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

Como ha comentado el alcalde, por tercer año consecutivo el festival vuelve a repetir la fórmula de 'Mediterránea al carrer', gracias a la cual habrá conciertos abiertos y gratuitos que tendrán lugar en la plaza Mayor a mediodía los días 15 y 16. Además, por segundo año, también se llevará a cabo el Mediterránea Kids el sábado por la tarde en la Casa de la Marquesa.

Con festivales como el Mediterránea, Gandia ya se ha consolidado como destino turístico de festivales. De hecho, el año pasado, el 60% de los asistentes provenían de fuera de Gandia, y la mayoría optó por alojarse en hoteles, apartamentos o campings, con la relevancia que esto tiene para la hostelería y el comercio local. Así que festivales como el Mediterránea suponen un motor de primer orden para la ciudad. Además, el festival alojará en la zona de acampada a 250 personas.

Por otra parte, existe un refuerzo de Policía Local de Gandia, coordinada con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, «para ofrecer no sólo la mejor imagen de la ciudad, como siempre, para ejercer de anfitriones de una ciudad hospitalaria y siempre dispuesta a recibir y acoger de la mejor manera a todos aquellos que nos eligen y nos visitan cada verano, sino también porque esta forma de disfrutar sea segura y todos los dispositivos de contingencia y de atención a la recepción de las personas y de los visitantes funcionan bien», remarca el alcalde.

Cabe destacar que habrá dos Puntos Violeta, así como un punto LGTBIQ+. Se ha previsto, además, un amplio dispositivo, con todos los refuerzos en agentes de policía para garantizar una plena seguridad a los asistentes y la convivencia en la ciudad coincidiendo en el puente festivo de máxima afluencia turística.

Por último, el alcalde ha agradecido el esfuerzo que hace la organización, por ayudar a reforzar la colaboración público-privada, para seguir apostando por Gandia.

