Urgente A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
Momento en el que el obrero es trasladado por los bomberos a los servicios sanitarios. CPBV

Herido un obrero tras caer de un andamio en Miramar

El hombre ha caído a una terraza desde la parte superior del edificio en el que estaba trabajando

B. González

MIramar

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:17

Comenta

Accidente laboral en Miramar. Un obrero de la construcción ha resultado herido tras sufrir una caída de un andamio mientras trabajaba en un edificio del municipio.

Los hechos han ocurrido este jueves al mediodía en la Plaza Trapig del municipio de la Safor. El hombre ha caído en una terraza de la parte superior del edificio. Allí lo han encontrado los efectivos de bomberos que han acudido hasta el lugar.

En concreto, han sido bomberos de los parques de Gandia y Oliva y sargento de Gandia los que han inmovilizado y descendido al hombre con un vehículo de altura hasta la ambulancia que estaba esperando para ser atendido por los medios sanitarios.

