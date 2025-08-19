Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las actuaciones han sido realizadas por la Guardia Civil de Gandia. LP

Golpe contra la venta de droga en Tavernes de la Valldigna

La Guardia Civil desarticula un punto de venta en un local comercial e incauta cocaína a un conductor

A. T.

Alzira

Martes, 19 de agosto 2025, 12:40

La Guardia Civil frena desarticula un punto de venta de droga en Tavernes de la Valldinga gracias a dar el alto a un conductor que portaba cocaína. Los agentes procedieron a dar el alto a un vehículo en el transcurso de un punto de verificación en la localidad. Tras entrevistarse con el conductor, se dieron cuenta del estado de nerviosismo que presentaba, tratando incluso de eludir el control policial mediante excusas que despertaron las sospechas de los agentes.

Al verificar sus pertenencias, encontraron un paquete envuelto con precinto en el interior de un bolsito. El propio detenido confirmó que se trataba de cocaína, dando un primer pesaje de 115,3 gramos. Una vez en el acuartelamiento, los agentes localizaron en el forro del bolsito otro trozo rocoso de color blanco de 16,9 gramos. El total de lo incautado ascendía a 132,2 gramos de cocaína. Este hombre de 47 años fue detenido por un delito contra la salud pública.

Días más tarde, en la misma localidad, los agentes incautaron sustancias estupefacientes a varias personas que afirmaban haberlas comprado en el mismo establecimiento comercial. Por lo que, en el marco de las actuaciones policiales orientadas a la prevención y persecución del tráfico de sustancias estupefacientes, los agentes registraron el local y localizaron sustancias estupefacientes en la sala trasera, usada como almacén. En el lugar se encontraron ketamina, hachís, marihuana, básculas de precisión y dinero en metálico.

Por estos hechos se detuvo a un hombre de 23 años a quien se le atribuye otro delito contra la salud pública. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Compañía de la Guardia Civil de Gandia.

