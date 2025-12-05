La Generalitat confirma el deslinde de la playa del Ahuir y ratifica que pertenece a Xeraco El Consell desestima el recurso de Gandia que reclamaba que parte de este arenal era de su término y la ciudad acudirá a la justicia

La Generalitat confirma el deslinde y ratifica que la Playa del Ahuir corresponde a Xeraco. La Presidencia de la Generalitat ha desestimado la reclamación previa presentada por el Ayuntamiento de Gandia contra la resolución de 27 de junio de 2025, por la que se aprobaba el deslinde entre los términos municipales de Gandia y Xeraco.

Con esta decisión, la Generalitat confirma íntegramente la resolución y ratifica que la delimitación aprobada atribuye el término discutido al municipio de Xeraco. La desestimación de la reclamación cierra la vía administrativa y mantiene en vigor el trazado establecido. Si el Ayuntamiento de Gandia quiere continuar con el procedimiento, tendrá que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y así lo hará ya que el concejal de Gobierno Interior, Adrià Vila, ha anunciado que «hoy mismo se ha autorizado los servicios jurídicos del Ayuntamiento por interponer contencioso administrativo contra esta resolución. Continuamos convencidos de que esta franja de playa pertenece en el término municipal de Gandia y la defenderemos donde sea necesario y contra quien sea necesario».

Tras conocerse esta decisión, el portavoz del Grupo Municipal Popular de Gandia, Víctor Soler, ha denunciado la «inacción y falta de defensa» del gobierno del socialista Prieto ya que esto supone «una pérdida de 150.000 metros cuadrados de playa» para Gandia.

Soler ha señalado que esta situación «no es un hecho aislado», sino que se suma a la controversia generada la semana pasada por el rechazo de Costas al proyecto anunciado por el gobierno socialista de la remodelación de los chiringuitos de la playa para aumentarlos a 300 metros cuadrados, lo que ha terminado en nada.

«No es suficiente con decir que tenemos la mejor playa del mundo; hay que defenderla«, añade Soler que exige al alcalde explicaciones inmediatas, la máxima transparencia sobre las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento en este procedimiento y la presentación urgente de un plan de defensa del patrimonio natural y territorial de Gandia para evitar nuevas pérdidas en el futuro.

El edil de Interior de Gandia ha respondido a estas críticas señalando que «el señor Soler no puede tener más cara. Ha pasado a la historia por ser un político cínico y que distorsiona la realidad. Este gobierno ha defendido, defiende y defenderá los intereses de Gandia, contrariamente a lo que ha hecho Soler y el Partido Popular, que han actuado en beneficio de Xeraco y en contra de la ciudad».

Vila ha concluido señalando que el Ayuntamiento espera que el Partido Popular ratifique el ejercicio de acciones judiciales contra la presidencia de la Generalitat Valenciana, subrayando el compromiso del consistorio con la protección de los intereses municipales.

