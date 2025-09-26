Gandia se sitúa en el centro de la Semana Santa de España con el Encuentro de Cofradías La ciudad solicita que el drama litúrgico Visitatio Sepulchri sea declarado Bien de Interés Cultural

A. Talavera Alzira Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:51

«Los gandienses estamos de enhorabuena. Gandia es ciudad desde hace 770 años. Y desde el momento de su fundación ha sido punto de encuentro y cruce de caminos. Por esto es un hito acoger con entusiasmo a alrededor de 500 visitantes llegados de diversas partes del país. Gandia no sólo es anfitriona de uno evento que vuelve aquí, treinta años después. Estos días reafirmamos nuestro compromiso con la promoción del arte, la cultura y el patrimonio inmaterial de la Semana Santa, con las tradiciones y con la identidad».

El alcalde, José Manuel Prieto, ha pronunciado estas palabras de bienvenida en el acto inaugural del XXXVI Encuentro Nacional de Hermandades, celebrado en el Campus de la UPV, en el que ha remarcado que Gandia «se proyecta en toda España como referente cultural y turístico».

Asimismo, ha invitado a los asistentes a disfrutar de toda la programación, especialmente, la Visitatio Sepulchri, un drama lírico-litúrgico de raíz medieval «que convierte la Semana Santa gandiense, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, en todo un evento exclusivo que merece ser declarado Bien de Interés Cultural, tal y como se ha solicitado desde el Ayuntamiento de Gandia».

El acto inaugural ha contado con la asistencia del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el presidente de la Junta Mayor de Hermandades de Gandia, Emili Ripoll; la Madrina de la Semana Santa, Paula Cavanilles; y el concejal de Semana Santa de Gandia, Miguel Ángel Picornell, entre otros.

«La Semana Santa es uno de los grandes patrimonios vivos de España. Lo es por la fe que la inspira, pero también por su capacidad de transformar a las ciudades donde se celebra, de generar cultura, economía y vínculos que fortalecen a la sociedad», ha destacado el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, la importancia de la Semana Santa como motor cultural, económico y social.

Por tanto, la Semana Santa es una festividad arraigada que, defiende Mompó, «requiere instituciones que crean en ella, que la protejan y que la proyecten al futuro». En este sentido, asegura que «esa es la misión de la Diputación de Valencia, que no entiende la tradición como algo del pasado, sino como un valor estratégico para el presente y para el mañana».

El arzobispo Benavent recordaba durante su discurso que la Semana Santa de Gandia es una de las más antiguas en la archidiócesis aunque existe diversidad de manifestaciones y peculiaridades en cada una de las poblaciones, «la fe de Jesucristo es la misma», y, precisamente, «esas tradiciones nacen de la fe que es lo que da sentido».

Por ello, invita a «no perder de vista este horizonte», de lo contrario, «podemos entrar en un proceso de secularización interna de la Semana Santa, uno de los riesgos a los que nos enfrentamos», añadía.

El presidente de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia, Emili Ripoll, por su parte, ha agradecido la labor de las instituciones y entidades colaboradoras que han hecho posible este Encuentro, destacando que coincide con dos fechas importantes: el 70 aniversario de la Junta Mayor, y los 30 años del primer Encuentro que se celebró en Gandia.

Ripoll ha remarcado la importancia de la unidad a la hora de impulsar este evento, el cual acontece en «una oportunidad para Gandia a la hora de mostrar nuestra riqueza cofrade».

Tras los parlamentos, tuvieron lugar dos ponencias. Una, a cargo Juan Sapena, doctor en Ciencias Económicas, sobre el Impacto de la Semana Santa en la vida cultural, económica y turística de la ciudad. Y la otra, de la mano de Ximo Company, doctor en Historia del Arte, sobre 'Patrimonio, arte y museología'.

El programa de actos continúa este viernes con la Bajada del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, a las 20:30 horas, en la parroquia de Cristo Rey; y con la Noche Cofrade, a las 22:00 horas, en el Muelle de los Borja.

El arranque del Encuentro ya empezó anoche con un concierto de música cofrade en el Teatro Serrano, con bailes a cargo del grupo de danzas de Daimús y con una recepción a los visitantes en el Palacio Ducal.