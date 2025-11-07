Gandia quiere crecer como destino turístico con la presencia de más visitantes británicos La ciudad participa en diversas ferias para diversificar el mercado y atraer a nuevos perfiles

Gandia ha dado un nuevo impulso a su estrategia de internacionalización turística con su participación en la World Travel Market London, una de las ferias más importantes del sector turístico mundial.

Bajo el paraguas de València Turisme y dentro del stand de la Comunitat Valenciana, la ciudad ha dispuesto de un espacio propio desde el que ha podido establecer contactos con turoperadores, agencias internacionales y medios especializados.

«El mercado británico es clave para seguir creciendo en visitantes internacionales», ha señalado Balbina Sendra, concejal de Turismo y Promoción. «En Londres hemos mantenido reuniones con operadores europeos y medios de comunicación con el objetivo de posicionar a Gandia como un destino mediterráneo atractivo que combina sol y playa, cultura, gastronomía y naturaleza».

Sendra ha destacado que «cada feria es una oportunidad para demostrar que Gandia es un destino diverso, con valores propios y con una oferta turística de calidad durante todo el año».

Antes de su cita londinense, Gandia participó en Gastrónoma (Valencia, del 26 al 28 de octubre), donde promocionó su cocina local con showcookings de la fideuá de Gandia, la Trenza Borgiana y la Ruta del Puchero de Gandia.

La ciudad también estuvo presente en la Feria de Todos los Santos de Cocentaina, reforzando su apuesta por el turismo de proximidad y puesta en valor del producto local.

Tras su paso por Londres, Gandia continuará su agenda promocional en GNetwork360 (Madrid, 11 y 12 de noviembre), el principal congreso de turismo y negocios LGTBI, donde contará con un espacio expositivo propio. En este encuentro, Sendra participará también en una mesa redonda sobre destinos inclusivos junto a miembros de la REDD (Red Española de Destinos por la Diversidad).

Asimismo, la ciudad participará en las ferias Intur (Valladolid, del 14 al 16 de noviembre) e IBTM World (Barcelona, ​​del 18 al 20 de noviembre), una de las más relevantes del sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), con el objetivo de posicionar a Gandia como sede de encuentros profesionales y reforzar su estrategia a través del Gandía Convention Bureau.

«Queremos que se nos reconozca como un destino abierto, accesible e inclusivo para todos los públicos«, ha concluido Sendra. »Y también como una ciudad preparada para acoger congresos, eventos y reuniones en un entorno privilegiado».

