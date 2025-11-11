Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Setmana de la Ciència i la Tecnologia. LP

Gandia inaugura la Semana de la Ciencia con una conferencia sobre resiliencia ante desastres naturales

La investigadora Carmen Grau debatió sobre cómo debe afrontar la sociedad las catástrofes

A. T.

Alzira

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

Gandia ha inaugurado la Setmana de la Ciència i la Tecnologia 2025, que se celebra hasta el 15 de noviembre y que cuenta con la colaboración de la Universitat de València, el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), el CEIC Alfons el Vell y el Ayuntamiento de Gandia.

El acto de apertura estuvo protagonizado por la conferencia inaugural de Carmen Grau Vila, investigadora y divulgadora valenciana especializada en gestión de desastres y resiliencia comunitaria en Japón, quien estuvo presentada por la directora del Centro Internaclonal de Gandía de la UV, Carme Melo.

Doctora en Historia y actualmente vinculada al Institute for Sustainable Community and Risk Management (Waseda University y Senshu University, Japón), la vallera ofreció la ponencia titulada 'La ciència viatja entre el Japó iValència per a prevenir desastres'.

Durante su intervención, la ponente reflexionó sobre cómo las sociedades pueden organizarse ante catástrofes naturales, la importancia de la memoria colectiva y el papel fundamental de la participación ciudadana en la prevención y gestión de situaciones de emergencia.

La Semana de la Ciencia y la Tecnología continúa durante toda la semana con una amplia programación de talleres, experimentos, exposiciones, conferencias y actividades divulgativas dirigidas tanto al alumnado como al conjunto de la ciudadanía, con el objetivo de acercar la ciencia y la innovación a todas las edades.

